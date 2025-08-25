Исчез из части? Как наказывают военных за СЗЧ и можно ли избежать тюрьмы

В целом за самовольное оставление воинской части военнослужащего могут привлечь к дисциплинарной, административной или даже уголовной ответственности - в зависимости от условий такого поступка и продолжительности СЗЧ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат по военному и уголовному праву Адвокатского объединения "Актум" Рустам Нуриев .

Ответственность за СЗЧ во время войны

В условиях военного положения за совершение самовольного оставления воинской части (СЗЧ) военнослужащего могут привлечь:

либо к дисциплинарной ответственности;

либо к уголовной ответственности.

"Дисциплинарная или уголовная - зависит непосредственно от ситуации/обстоятельств. Прежде всего от того, продолжалось ли СЗЧ более 3 суток", - объяснил эксперт.

Он уточнил, что в случае совершения СЗЧ до 3-х суток, военнослужащего обычно привлекают к дисциплинарной ответственности.

"На практике чаще всего накладывается дисциплинарное взыскание в виде "выговора" или "строгого выговора", - сообщил адвокат.

Такие ситуации могут возникать, например, когда военнослужащему был предоставлен отпуск, но он по определенным причинам задержался и вернулся из него позже положенного срока на 1-2 дня (например, если человеку необходимо было решить те или иные личные вопросы).

"Если же самовольное оставление воинской части продолжалось более 3 суток, то военнослужащему грозит уголовная ответственность по статье 407 УК Украины. С мерой наказания - лишение свободы от 5 до 10 лет (в зависимости от обстоятельств и части статьи 407, по которой будет квалифицироваться правонарушение)", - рассказал Нуриев.

В качестве примера он привел ситуацию, когда военнослужащий без уважительных причин покинул место расположения воинской части и в течение длительного времени не возвращался в свою часть.

"Отмечаем, что в обоих случаях военнослужащий будет лишен премии и дополнительных вознаграждений в полном объеме в месяце, когда он совершил СЗЧ. Также он будет лишен выплаты денежного обеспечения на период СЗЧ", - подчеркнул адвокат.

Мера пресечения: всегда ли нарушителя держат под стражей

"Согласно части 8 статьи 176 УПК Украины, во время действия военного положения к военнослужащим, которые подозреваются или обвиняются в совершении СЗЧ, применяется мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал эксперт.

Он сообщил также, что при избрании военнослужащим меры пресечения в виде содержания под стражей, следственные судьи (судьи) кроме этого определяют им размер залога.

"Обычно - в размере от 20 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть по состоянию на 2025 год - это от 60 560 до 242 240 гривен", - уточнил адвокат.

Внесение залога: что происходит после этого

В случае внесения залога, военнослужащий будет освобожден из-под стражи.

Однако на него при этом будут возложены некоторые из обязанностей, определенных пунктом 5 статьи 194 УПК Украины. Например:

прибывать к определенному служебному лицу с установленной периодичностью;

не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с любым человеком, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом;

не посещать места, определенные следственным судьей или судом;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

"Кроме этого, иногда следственные судьи при возложении на военнослужащего, совершившего СЗЧ, обязанностей в результате внесения им залога, определяют необходимость пребывания военного по месту расположения воинской части. Несмотря на то, что действующим уголовным процессуальным законодательством такой возможности не предусмотрено", - признал юрист.

Можно ли вернуться в ВСУ вместо тюрьмы

Важно понимать также, может ли человек вернуться к службе в ВСУ вместо отбывания тюремного наказания за СЗЧ - в случае, когда человека уже поймали, а не он сам решил вернуться.

Нуриев напомнил, что согласно части 5 статьи 401 УК Украины, лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное преступление, предусмотренное статьями 407, 408 настоящего Кодекса, может быть освобождено от уголовной ответственности.

"В порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Украины", - добавил эксперт.

Речь идет о ситуации, когда человек добровольно обратился с ходатайством к следователю, прокурору, суду - о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть (к месту службы):

для продолжения прохождения военной службы;

при наличии письменного согласия командира (начальника) воинской части (учреждения) на продолжение прохождения таким лицом военной службы.

"То есть действующее законодательство предусмотрело для военных, совершивших СЗЧ, возможность обратиться с ходатайством о возвращении в воинскую часть на любом этапе уголовного производства", - отметил юрист.

В то же время он подчеркнул, что такая возможность предоставляется только в случае, если военнослужащий впервые совершил СЗЧ, которое является уголовно наказуемым.

"Например, в случае, если военнослужащий в 2024 году самовольно покидал часть, и такое СЗЧ продолжалось 1-2 дня. Тогда в случае повторного СЗЧ, которое продлится более 3 суток, он может воспользоваться такой возможностью", - объяснил специалист.

Приговор суда за СЗЧ: как чаще всего наказывают украинцев

"Обычно в случае, если военнослужащий действительно самовольно оставил воинскую часть, является годным к военной службе и не желает продолжать военную службу, - чаще всего приговором суда ему назначается наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - сообщил Нуриев.

В то же время в определенных случаях (если человек ушел в СЗЧ в силу обстоятельств, требовавших совершения таких действий) орган досудебного расследования, прокуратура или суд закрывают уголовное производство - в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Речь идет, например, о ситуации, когда военному необходимо было обратиться за неотложной медицинской помощью в лечебное учреждение - в связи с бездействием командира по оказанию такой помощи.

"По такому же основанию закрываются уголовные производства в случаях, когда установлено, что военнослужащий является непригодным к военной службе", - добавил юрист.

При каких условиях возможно условно-досрочное освобождение

По словам Нуриева, в случае уже отбывания наказания, действующим Уголовным кодексом Украины предусматривается возможность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы в рядах ВСУ.

Так, согласно части 2 статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту может быть применено судом, если осужденный:

изъявил желание проходить военную службу по контракту;

соответствует требованиям прохождения военной службы по контракту (определенным статьей 21-5 закона "О воинской обязанности и военной службе").

Кто может вернуться на службу после СЗЧ "упрощенно"

"Акцентируем, что до 30.08.2025 года военнослужащим, которые осуществили СЗЧ до 10.05.2025 года - предоставлена возможность вернуться в свою или в другую воинскую часть в упрощенном порядке", - подчеркнул юрист.

Он объяснил, что для этого военному с помощью приложения "Армия+" нужно обратиться с соответствующим рапортом.

"В дальнейшем в течение 24 часов он должен обратиться в ближайшее ВСП (военная служба правопорядка, - Ред.), откуда его направят в батальон резерва", - рассказал юрист.

По прибытии человека в батальон резерва, "командование указанного батальона контактирует с воинской частью, где военнослужащий проходил военную службу - для истребования всех имеющихся у них документов по указанному военнослужащему".

"После получения таких документов резервный батальон имеет несколько вариантов дальнейших действий - в зависимости от предварительного наличия у военнослужащего рекомендательного письма (отношения)", - сообщил эксперт.

Если такое письмо у человека есть, батальон резерва контактирует с воинской частью, к которой военнослужащий имеет рекомендательное письмо, - для дальнейшего направления его в указанную часть.

Если же такого письма у военнослужащего нет - батальон резерва самостоятельно, исходя из потребностей Вооруженных сил Украины, готовит на него план перемещения.