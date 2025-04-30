В Украине продлили срок добровольного возвращения военных после СЗЧ: какие условия
Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть, до 30 августа 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram и Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №13177, регулирующий вопросы для военнослужащих, самовольно оставивших свои части во время военного положения.
За проголосовали 282 депутата.
Основные положения законопроекта:
- Военные, которые самовольно оставили свои части, могут добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года. После возвращения им возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.
- Во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается. Если они не вернулись к моменту прекращения или отмены военного положения, служба приостанавливается со следующего дня после прекращения военного положения.
- Срок отсутствия не засчитывается в выслугу, а также в течение этого периода не предоставляются выплаты, льготы и обеспечения.
- Военнослужащие, которые вернулись на службу, могут продолжить службу по решению командира, даже если против них возбуждено уголовное производство.
- Военнослужащие, самовольно оставившие службу или дезертировавшие, не имеют права на льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные законом. Члены их семей также не могут пользоваться такими правами.
Законопроект также внедряет новый функционал в мобильном приложении "Армия+", где военнослужащие смогут подать рапорт на возвращение к службе онлайн.
СЗЧ в армии
20 августа 2024 года парламент поддержал проект закона о снятии ответственности за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ уже 28 ноября.
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