В Украине продлили срок добровольного возвращения военных после СЗЧ: какие условия

Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть, до 30 августа 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram и Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

Законопроект также внедряет новый функционал в мобильном приложении "Армия+", где военнослужащие смогут подать рапорт на возвращение к службе онлайн.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №13177, регулирующий вопросы для военнослужащих, самовольно оставивших свои части во время военного положения.

СЗЧ в армии

20 августа 2024 года парламент поддержал проект закона о снятии ответственности за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ уже 28 ноября.

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