Возвращение из СЗЧ без наказания: ГБР показало пошаговый алгоритм для военных

Понедельник 25 августа 2025 12:23
Возвращение из СЗЧ без наказания: ГБР показало пошаговый алгоритм для военных Фото: Военный билет (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало алгоритм добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть или совершивших дезертирство. Документ доступен на сайте ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Как подать ходатайство

Военнослужащий должен заполнить форму, отсканировать ее и отправить на электронный адрес: info@dbr.gov.ua. Также рапорт о восстановлении на службе можно подать через приложение "Армия+".

Условия возвращения

Если отсутствие длилось до 3 суток - уголовное производство не возбуждается. Военный может вернуться в часть, подать рапорт, после чего в течение 72 часов его восстанавливают на службе со всеми выплатами и льготами.

Если более 3 суток - производство открывается, однако боец может добровольно прибыть:

  • в свою часть,
  • в ГБР, ВСП или Нацполицию,
  • в одну из определенных воинских частей Минобороны, НГУ или ГПСУ.

В случае отказа от возвращения военнослужащего могут задержать, а расследование проводится в общем порядке.

Почему это важно

До 30 августа 2025 года у тех, кто оставил службу, еще есть шанс избежать уголовной ответственности и вернуться в строй.

"Возвращение к службе - это не только исправление ошибок прошлого, но и проявление ответственности перед собратьями, семьей и страной. Сегодня каждый защитник важен для победы", - отметили в ГБР.

Напомним, в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволил военным, самовольно оставившим службу, добровольно вернуться без препятствий. Им восстанавливают контракт, денежное обеспечение, льготы и социальные гарантии, а наличие открытых дел не блокирует возвращение.

В апреле 2025 года Верховная Рада продлила срок такого добровольного возвращения до конца августа. Соответственно, военные, самовольно оставившие службу до 10 мая 2025 года, могут вернуться в армию до 30 августа 2025 года по упрощенной процедуре.

