Возвращение из СЗЧ без наказания: ГБР показало пошаговый алгоритм для военных
Государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало алгоритм добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть или совершивших дезертирство. Документ доступен на сайте ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Как подать ходатайство
Военнослужащий должен заполнить форму, отсканировать ее и отправить на электронный адрес: info@dbr.gov.ua. Также рапорт о восстановлении на службе можно подать через приложение "Армия+".
Условия возвращения
Если отсутствие длилось до 3 суток - уголовное производство не возбуждается. Военный может вернуться в часть, подать рапорт, после чего в течение 72 часов его восстанавливают на службе со всеми выплатами и льготами.
Если более 3 суток - производство открывается, однако боец может добровольно прибыть:
- в свою часть,
- в ГБР, ВСП или Нацполицию,
- в одну из определенных воинских частей Минобороны, НГУ или ГПСУ.
В случае отказа от возвращения военнослужащего могут задержать, а расследование проводится в общем порядке.
Почему это важно
До 30 августа 2025 года у тех, кто оставил службу, еще есть шанс избежать уголовной ответственности и вернуться в строй.
"Возвращение к службе - это не только исправление ошибок прошлого, но и проявление ответственности перед собратьями, семьей и страной. Сегодня каждый защитник важен для победы", - отметили в ГБР.
Напомним, в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволил военным, самовольно оставившим службу, добровольно вернуться без препятствий. Им восстанавливают контракт, денежное обеспечение, льготы и социальные гарантии, а наличие открытых дел не блокирует возвращение.
В апреле 2025 года Верховная Рада продлила срок такого добровольного возвращения до конца августа. Соответственно, военные, самовольно оставившие службу до 10 мая 2025 года, могут вернуться в армию до 30 августа 2025 года по упрощенной процедуре.