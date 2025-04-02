В "Армия+" появились 6 новых важных рапортов для военных: о чем речь
В Министерстве обороны Украины сообщили, что в приложении "Армия+" появились шесть новых рапортов. Они касаются увольнения с военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны в Facebook.
Какие новые рапорты появились в "Армия+"
В МОУ рассказали, что в "Армия+" появились шесть новых рапортов, которые касаются увольнения с военной службы по разным обстоятельствам.
Уточняется, что среди новых рапортов - такие:
- увольнение по причине содержания троих детей до 18 лет;
- увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;
- увольнение из-за ухода за женой или мужем с инвалидностью;
- увольнение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью;
- увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;
- увольнение по состоянию здоровья.
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, рапорт на увольнение по состоянию здоровья - один из самых популярных в армии.
"Мы цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя", - подчеркнула она.
Отмечается, что рапорты дают понятные советы и объяснения относительно документов, которые могут понадобиться при подаче. Они уже доступны в новой версии "Армия+".
Публикация МОУ (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины. В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года.
Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. Между тем данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении е-рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (то есть "Армия+" их не накапливает).
В конце декабря 2024 года в "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных.
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