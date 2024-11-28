Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после СЗЧ или дезертирства
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинул военные части или дезертировал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона.
Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продлить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.
Также возобновляются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.
Отмечается, что начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия контракта.
Напомним, в Украине изменили законодательство, позволившее возвращать бойцов, впервые самовольно покинувших свои части, на службу. Только в октябре судами было принято около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу.
Одним из известнейших случаев СЗЧ является дело военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. Он публично ушел в СЗЧ. Детальнее - в материале РБК-Украина.
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