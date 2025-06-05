"Армия+" поможет? Как быстро вернуться из СЗЧ без суда и возобновить выплаты

Сегодня военные в Украине могут вернуться на службу после самовольного оставления части (СЗЧ) по упрощенной процедуре - с помощью приложения "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

До какого числа вернуться из СЗЧ можно без суда

Согласно информации МОУ, до 30 августа 2025 года военные могут:

вернуться из СЗЧ на службу;

освободиться от уголовного производства.

Самый простой способ для этого - подать рапорт через приложение "Армия+".

Упрощенная процедура возвращения на службу после СЗЧ действует до конца августа (иллюстрация: mod.gov.ua)

"В декабре 2024 года мы запустили простой, прозрачный и быстрый способ вернуться в армию после самовольного оставления части, а для командиров частей - получить мотивированных военных", - напомнила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Она уточнила, что в феврале текущего года от военных, которые хотели воспользоваться упрощенным алгоритмом возвращения на службу, могло поступать до 120 рапортов в день.

"Армия+" сокращает путь от подачи рапорта до нового места службы, где можно будет приносить больше пользы", - отметила заместитель министра.

Как подать рапорт и вернуться на службу в новую часть

Подать рапорт, чтобы вернуться из СЗЧ на службу в новую часть, можно через приложение "Армия+".

При этом алгоритм, согласно информации МОУ, остается неизменным:

человек подает рапорт, заполнение которого занимает примерно 5 минут;

Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает рапорт и подтверждает данные в нем;

у военнослужащего есть 24 часа, чтобы прибыть в отдел ВСП, который он выбрал, когда подавал рапорт;

там оформляют документы, делают предписание и помогают безопасно добраться до одной из воинских (резервных) частей.

Отмечается, что командир такой части имеет 72 часа - чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего и в день продолжения военной службы сообщить об этом соответствующие органы.

"После восстановления на службе можно уже оттуда подать рапорт на смену места службы", - добавили в Минобороны.

Для этого на экране с вопросом "Почему желаете сменить часть" нужно выбрать пункт "Возвращаюсь на службу после СЗЧ".

Уточняется, что в рекомендательном письме указывается уже текущая должность в батальоне резерва.

Как подать рапорт и вернуться на службу после СЗЧ (инфографика: mod.gov.ua)

"При необходимости Кадровый центр ВСУ, который рассматривает рапорты на смену места службы, дополнительно проверит данные напрямую в батальоне", - отметили в МОУ.

В завершение в министерстве отметили, что такая возможность доступна только для тех военных, которые совершили СЗЧ до 10 мая.

"Те, кто сделал это после этой даты, смогут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе может длиться месяцы", - подытожили в Минобороны.