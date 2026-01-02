Зеленский может уволить главу СБУ Василия Малюка
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность снять с должности главу СБУ Василия Малюка и назначить его на другую должность.
Об этом РБК-Украина рассказали информированные источники во власти.
В случае соответствующего решения президента отставку Малюка, согласно закону, должна принять Верховная Рада.
"Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока еще ничего не решено, идет обсуждение", - сказал один из источников.
Собеседники издания во властных кругах отметили, что есть те, кто считают возможное увольнение Малюка серьезным ослаблением обороноспособности Украины, учитывая последние громкие операции СБУ, в частности "Паутину".
По словам собеседников, такое возможное решение президента вызовет много вопросов.
"Малюк превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные "карты" за столом переговоров", - говорит один из источников.
Кадровые перестановки в Украине
Напомним, в пятницу, 2 января, Владимир Зеленский сделал несколько кадровых перестановок. В частности, новым руководителем Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов.
Место Буданова в ГУР занял уже бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Кроме того, первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров может возглавить Министерство обороны. Зеленский отметил, что сейчас необходимо реализовать в сфере обороны такие изменения, "которые помогут".
Также президент Украины сообщил, что в ближайшее время глава МВД представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, тогда как действующий ее руководитель Сергей Дейнеко пока продолжит работу в системе МВД.
Сегодня, 2 января, Зеленский также сообщил о решении обновить Государственное бюро расследований. Он заявил, что президентский законопроект будет наработан в январе и внесен в Верховную Раду как неотложный.
РБК-Украина ранее писало, что Зеленский также анонсировал смену ряда глав ОГА. Однако ни конкретных имен, ни сроков украинский лидер не назвал.