ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал смену руководителей ОВА в пяти областях

Украина, Суббота 03 января 2026 17:07
UA EN RU
Зеленский анонсировал смену руководителей ОВА в пяти областях Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену ряда руководителей областных военных администраций. Замены коснутся пяти областей - Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

Зеленский отметил, что кадровые изменения в руководстве продолжаются. Сейчас ведется обсуждение по смене руководителей ОВА в пяти регионах Украины.

"Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", - заверил он.

Отметим, что в начале января в Украине уже состоялся ряд кадровых перестановок и решений. В частности, через месяц после увольнения Андрея Ермака из Офиса президента Зеленский все же принял решение о новом главе Офиса президента - им стал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

На место Буданова руководить ГУР МО назначили его первого заместителя и руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Относительно замены Иващенко на посту руководителя СВР, пока нет точной информации - им может стать омбудсмен в структурах безопасности и обороны Александр Кононенко.

Еще одно возможное увольнение - глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко получит новую должность. Кто будет на его месте, пока неизвестно.

В то же время сменили министра обороны Украины - вместо Дениса Шмыгаля им станет Михаил Федоров, который занимает должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации. Самому Шмыгалю предложили должность министра энергетики, которая остается вакантной после коррупционного скандала в ноябре.

Также по некоторым слухам могут уволить руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка и сделать его секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Рустема Умерова. Однако такие намерения не встретили понимания ни со стороны политиков, ни со стороны военных, ни со стороны простых людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Винницкая область Днепропетровская область Полтавская область Тернопольская область Черновицкая область
Новости
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем