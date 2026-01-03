Зеленский анонсировал смену руководителей ОВА в пяти областях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Винницкая область, Днепровщина, Полтавщина, Тернопольщина, Черновицкая область. Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", - заверил он.

Зеленский отметил, что кадровые изменения в руководстве продолжаются. Сейчас ведется обсуждение по смене руководителей ОВА в пяти регионах Украины.

Отметим, что в начале января в Украине уже состоялся ряд кадровых перестановок и решений. В частности, через месяц после увольнения Андрея Ермака из Офиса президента Зеленский все же принял решение о новом главе Офиса президента - им стал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

На место Буданова руководить ГУР МО назначили его первого заместителя и руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Относительно замены Иващенко на посту руководителя СВР, пока нет точной информации - им может стать омбудсмен в структурах безопасности и обороны Александр Кононенко.

Еще одно возможное увольнение - глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко получит новую должность. Кто будет на его месте, пока неизвестно.

В то же время сменили министра обороны Украины - вместо Дениса Шмыгаля им станет Михаил Федоров, который занимает должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации. Самому Шмыгалю предложили должность министра энергетики, которая остается вакантной после коррупционного скандала в ноябре.

Также по некоторым слухам могут уволить руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка и сделать его секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины вместо Рустема Умерова. Однако такие намерения не встретили понимания ни со стороны политиков, ни со стороны военных, ни со стороны простых людей.