Буданов больше не в ГУР. Зеленский сделал ряд громких назначений

После месяца интриги президент Владимир Зеленский все же принял решение о новом главе Офиса президента. Впрочем, это назначение повлекло за собой и другие кадровые перестановки.

Что известно о новых назначениях и как изменится руководство ОП и разведок - в материале РБК-Украина ниже.

Офис президента

Еще вчера в вечернем обращении Зеленский заинтриговал важными решениями, которые должны были быть озвучены сегодня. И после обеда действительно такие решения появились.

Как известно, после увольнения Андрея Ермака из Офиса президента на его место рассматривалось несколько кандидатур. В частности, глава ГУР Кирилл Буданов, вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, заместитель главы ОП Павел Палиса и заместитель руководителя МИД Сергей Кислица. Эти кандидатуры в декабре называл сам Зеленский.

Уже в конце 2025 года президент объявил, что определился с кандидатом. Сегодня же, 2 января, имя было названо официально.

Так, главой ОП станет Кирилл Буданов. Хотя указ о назначении еще официально не обнародован, вместе с тем и сам Буданов сообщил, что принял предложение президента.

Фото: Владимир Зеленский и Кирилл Буданов (Telegram президента)

Что известно о Кирилле Буданове - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

ГУР

После того, как Зеленский объявил о назначении Буданова в ОП в СМИ появилась информация, что ГУР возглавит разведчик Олег Иващенко (руководитель Службы внешней разведки). Через несколько часов и сам президент это подтвердил.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - сообщил Зеленский, хотя и этот указ официально еще не обнародован.

Фото: Владимир Зеленский и Олег Иващенко (Telegram президента)

ГПСУ

Еще одним кадровым решением является изменение подхода к работе Госпогранслужбы и соответственно смена руководителя.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время глава МВД представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, тогда как на данный момент действующий ее руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

ГБР

Сегодня Зеленский также сообщил о решении обновить Государственное бюро расследований. Президентский законопроект должен быть наработан в январе и внесен в Верховную Раду как безотлагательный. Других подробностей он не сообщил.

Силы обороны

Президент сообщил, что Палиса работает над изменениями в Силах обороны Украины.

"В ближайшие недели (Павел Палиса, - ред.) будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают", - написал он в соцсетях.

Глава государства отметил, что готовится также модернизация военного образования, которое, по его мнению, должно быть основано на реальном опыте обороны Украины.