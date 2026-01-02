Буданов больше не в ГУР. Зеленский сделал ряд громких назначений
После месяца интриги президент Владимир Зеленский все же принял решение о новом главе Офиса президента. Впрочем, это назначение повлекло за собой и другие кадровые перестановки.
Что известно о новых назначениях и как изменится руководство ОП и разведок - в материале РБК-Украина ниже.
Офис президента
Еще вчера в вечернем обращении Зеленский заинтриговал важными решениями, которые должны были быть озвучены сегодня. И после обеда действительно такие решения появились.
Как известно, после увольнения Андрея Ермака из Офиса президента на его место рассматривалось несколько кандидатур. В частности, глава ГУР Кирилл Буданов, вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, заместитель главы ОП Павел Палиса и заместитель руководителя МИД Сергей Кислица. Эти кандидатуры в декабре называл сам Зеленский.
Уже в конце 2025 года президент объявил, что определился с кандидатом. Сегодня же, 2 января, имя было названо официально.
Так, главой ОП станет Кирилл Буданов. Хотя указ о назначении еще официально не обнародован, вместе с тем и сам Буданов сообщил, что принял предложение президента.
ГУР
После того, как Зеленский объявил о назначении Буданова в ОП в СМИ появилась информация, что ГУР возглавит разведчик Олег Иващенко (руководитель Службы внешней разведки). Через несколько часов и сам президент это подтвердил.
"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - сообщил Зеленский, хотя и этот указ официально еще не обнародован.
ГПСУ
Еще одним кадровым решением является изменение подхода к работе Госпогранслужбы и соответственно смена руководителя.
Зеленский сообщил, что в ближайшее время глава МВД представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, тогда как на данный момент действующий ее руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.
ГБР
Сегодня Зеленский также сообщил о решении обновить Государственное бюро расследований. Президентский законопроект должен быть наработан в январе и внесен в Верховную Раду как безотлагательный. Других подробностей он не сообщил.
Силы обороны
Президент сообщил, что Палиса работает над изменениями в Силах обороны Украины.
"В ближайшие недели (Павел Палиса, - ред.) будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают", - написал он в соцсетях.
Глава государства отметил, что готовится также модернизация военного образования, которое, по его мнению, должно быть основано на реальном опыте обороны Украины.
Напомним, ранее Зеленский также анонсировал смену ряда глава ОВА. Впрочем ни конкретных имен, ни сроков глава государства не называл.