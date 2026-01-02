ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Буданов больше не в ГУР. Зеленский сделал ряд громких назначений

Украина, Пятница 02 января 2026 18:05
UA EN RU
Буданов больше не в ГУР. Зеленский сделал ряд громких назначений Фото: Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Ирина Гамерская

После месяца интриги президент Владимир Зеленский все же принял решение о новом главе Офиса президента. Впрочем, это назначение повлекло за собой и другие кадровые перестановки.

Что известно о новых назначениях и как изменится руководство ОП и разведок - в материале РБК-Украина ниже.

Офис президента

Еще вчера в вечернем обращении Зеленский заинтриговал важными решениями, которые должны были быть озвучены сегодня. И после обеда действительно такие решения появились.

Как известно, после увольнения Андрея Ермака из Офиса президента на его место рассматривалось несколько кандидатур. В частности, глава ГУР Кирилл Буданов, вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, заместитель главы ОП Павел Палиса и заместитель руководителя МИД Сергей Кислица. Эти кандидатуры в декабре называл сам Зеленский.

Уже в конце 2025 года президент объявил, что определился с кандидатом. Сегодня же, 2 января, имя было названо официально.

Так, главой ОП станет Кирилл Буданов. Хотя указ о назначении еще официально не обнародован, вместе с тем и сам Буданов сообщил, что принял предложение президента.

Буданов больше не в ГУР. Зеленский сделал ряд громких назначений

Фото: Владимир Зеленский и Кирилл Буданов (Telegram президента)

Что известно о Кирилле Буданове - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

ГУР

После того, как Зеленский объявил о назначении Буданова в ОП в СМИ появилась информация, что ГУР возглавит разведчик Олег Иващенко (руководитель Службы внешней разведки). Через несколько часов и сам президент это подтвердил.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - сообщил Зеленский, хотя и этот указ официально еще не обнародован.

Буданов больше не в ГУР. Зеленский сделал ряд громких назначений

Фото: Владимир Зеленский и Олег Иващенко (Telegram президента)

ГПСУ

Еще одним кадровым решением является изменение подхода к работе Госпогранслужбы и соответственно смена руководителя.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время глава МВД представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, тогда как на данный момент действующий ее руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

ГБР

Сегодня Зеленский также сообщил о решении обновить Государственное бюро расследований. Президентский законопроект должен быть наработан в январе и внесен в Верховную Раду как безотлагательный. Других подробностей он не сообщил.

Силы обороны

Президент сообщил, что Палиса работает над изменениями в Силах обороны Украины.

"В ближайшие недели (Павел Палиса, - ред.) будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают", - написал он в соцсетях.

Глава государства отметил, что готовится также модернизация военного образования, которое, по его мнению, должно быть основано на реальном опыте обороны Украины.

Напомним, ранее Зеленский также анонсировал смену ряда глава ОВА. Впрочем ни конкретных имен, ни сроков глава государства не называл.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Кирилл Буданов ГУР
Новости
Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова
Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем