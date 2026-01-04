ua en ru
В Украине сменят руководителей пяти ОВА: Зеленский сказал когда

Украина, Воскресенье 04 января 2026 17:56
В Украине сменят руководителей пяти ОВА: Зеленский сказал когда Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже провел собеседования с кандидатами на должности пяти областных военных администраций. В ближайшее время будут сделаны соответствующие назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

Зеленский отметил, что 4 января он провел собеседования с кандидатами на должности глав ОВА в пяти областях Украины.

"В ближайшее время будут назначения: Винницкая, Днепровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области. Спасибо руководителям, которые работали на соответствующих должностях. Фамилии новых руководителей - по завершению формальных процедур по подготовке назначений", - сообщил президент.

По словам Зеленского, ключевыми задачами новых руководителей ОВА станут усиление местного самоуправления, устойчивости громад в целом и возможностей регионов помогать гражданам и защищать их жизни.

"Каждая наша область, все наши города и общины должны быть бок о бок в защите всей Украины", - добавил президент.

Напомним, еще 3 января Зеленский анонсировал смену ряда руководителей областных военных администраций. Еще тогда стало известно, что замены коснутся пяти областей - Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой.

Также Зеленский сообщил, что не планирует останавливаться на изменениях в Кабинете министров и в областных военных администрациях. Стартует "большая перезагрузка", которая коснется всей системы. В том числе будет "перезагружен" оборонный сектор, Вооруженные силы Украины, Государственное бюро расследований и ряд других структур.

Одно из самых громких назначений - после месяца поисков и предложений новым главой Офиса президента Украины стал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. На место Буданова назначили его первого заместителя и руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

