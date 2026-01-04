В Украине сменят руководителей пяти ОВА: Зеленский сказал когда

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже провел собеседования с кандидатами на должности пяти областных военных администраций. В ближайшее время будут сделаны соответствующие назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

Зеленский отметил, что 4 января он провел собеседования с кандидатами на должности глав ОВА в пяти областях Украины.

"В ближайшее время будут назначения: Винницкая, Днепровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области. Спасибо руководителям, которые работали на соответствующих должностях. Фамилии новых руководителей - по завершению формальных процедур по подготовке назначений", - сообщил президент.

По словам Зеленского, ключевыми задачами новых руководителей ОВА станут усиление местного самоуправления, устойчивости громад в целом и возможностей регионов помогать гражданам и защищать их жизни.

"Каждая наша область, все наши города и общины должны быть бок о бок в защите всей Украины", - добавил президент.