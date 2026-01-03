ua en ru
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики

Суббота 03 января 2026 14:44
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики Фото: Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики", - отметил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы после каждого российского удара Украина могла оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей.

"Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", - сообщил президент.

Кадровые изменения

Напомним, вчера, 2 января, президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины вместо Андрея Ермака, а Олег Иващенко стал новым главой Главного управления разведки.

Также, по словам главы государства, первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров может возглавить Министерство обороны.

По информации источников РБК-Украина, Зеленский также рассматривает возможность снять с должности главу СБУ Василия Малюка и назначить его на другую должность.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в ближайшее время глава МВД представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, тогда как сейчас действующий ее руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД.

