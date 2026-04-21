Зима не отступает: где в Украине насыпало снега посреди апреля (фото, видео)

10:18 21.04.2026 Вт
Местами утро встретило украинцев не весенними цветами, а "белым ковром"
Ирина Костенко
В Украине заснежило, хотя и не везде (фото иллюстративное: Getty Images)

Вместо ожидаемого апрельского тепла Украину "накрыл" ночной холод с заморозками во многих областях. Местами насыпало также немало снега.

Подробнее о ситуации с заморозками и снегом в Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Тепла не будет? Сколько продержатся в Украине заморозки и ждать ли еще снег в апреле

В каких областях прогнозировали заморозки ночью

Согласно предупреждению экспертов Украинского гидрометеорологического центра, ночью 21 апреля заморозки в воздухе (0-3°C) были вероятны:

  • в северных областях;
  • в Волынской области;
  • в Ровенской области;
  • в Хмельницкой области;
  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области;
  • в Полтавской области.

"II уровень опасности, оранжевый", - объяснили украинцам.

Подчеркивается, что "заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям".

Зима не отступает: где в Украине насыпало снега посреди апреля (фото, видео)Заморозки в Украине 21 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Где температура упала до -8°C и насыпало снега

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья (обнародованной в Facebook), на горе Поп Иван Черногорский - по состоянию на 08:30 21 апреля 2026 года - погода была облачной и туманной.

Ветер был северным, со скоростью 8 м/с. Падал снег.

Между тем температура воздуха составляла -8°С.

Зима не отступает: где в Украине насыпало снега посреди апреля (фото, видео)Ситуация на высокогорье Карпат утром 21 апреля (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Исходя из опубликованного фото, одну из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м) уже успел покрыть немалый слой снега.

Его можно увидеть как на земле, так и на руинах польской астрономо-метеорологической обсерватории (частично восстановленных для туристических нужд), известных под современным названием "Белый Слон".

О снеге в Ивано-Франковской области сообщают также местные паблики.

"Большой слой снега накрыл сегодня Ворохту", - рассказали утром авторы Telegram-канала "Івано-Франківськ 24/7" и обнародовали соответствующие кадры.

Зима не отступает: где в Украине насыпало снега посреди апреля (фото, видео)Снег 21 апреля в Ворохте (кадр из видео: t.me/blacklist2477)

На них можно увидеть, что небо - облачное и серое, а на земле лежит немало рыхлого снега.

"Снег до сих пор продолжает идти в Карпатах", - сообщили несколько позже в Telegram-канале "Захід Головне".

Какую погоду ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 21 апреля погода в регионе ожидается облачная.

При этом ночью вероятны были заморозки на поверхности почвы (как в городе Ивано-Франковск, так и по области).

Днем вероятен небольшой дождь. В горах - с мокрым снегом.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Зима не отступает: где в Украине насыпало снега посреди апреля (фото, видео)Прогноз погоды на 21 апреля (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Температуру воздуха днем прогнозируют такую:

  • по городу Ивано-Франковск - около 9-11 градусов тепла;
  • по Ивано-Франковской области - около 6-11 градусов тепла;
  • на высокогорье Карпат - около 0-5 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 2-4 км", - подытожили эксперты.

Напомним, ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Между тем мы рассказывали, когда в апреле температура уже стремительно падала до -10 и где в Украине насыпало снега тогда.

Читайте также, как предыдущие аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на будущий урожай.

