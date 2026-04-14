От +25 до ледяной крупы и снега: как аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на урожай
В Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале апреля и объяснили, как они могли сказаться на будущем урожае некоторых растений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
- Погодные контрасты: начало апреля поразило аномальным теплом до +25°C, которое уже с 6 числа сменилось арктическим холодом и заморозками.
- Аномальные осадки: вместе с похолоданием в большинство областей пришли дожди, ледяная крупа или даже снег.
- Стресс для растений: резкая смена погоды затормозила рост некоторых сельскохозяйственных культур, а местами - приостановила их развитие.
- Угроза урожаю: больше всего от погодных "скачков" могли пострадать ранние плодовые деревья (в частности абрикосы) в некоторых областях.
- Пауза в полях: из-за непогоды и слабого прогрева почвы аграрии были вынуждены временно приостановить посевную кампанию.
Особенности погоды в начале апреля
Согласно информации экспертов, в целом в течение первой декады апреля 2026 года в Украине наблюдалась контрастная по температурному режиму с осадками погода.
При этом средние суточные температуры воздуха в начале декады:
- были на 5-7°С выше нормы;
- соответствовали показателям второй половины апреля.
Максимальные температуры воздуха в большинстве областей, по данным УкрГМЦ, повышались до 20-25°С тепла.
Когда и как именно погода резко изменилась
Украинцам напомнили, что резкое изменение погодных условий состоялась в Украине начиная с 6 апреля в результате:
- вторжения холодного арктического воздуха;
- перемещения активного циклона.
Тогда наблюдалось сильное похолодание - с ночными заморозками почти во всех регионах Украины.
Между тем средние суточные температуры снизились до показателей на 3-6°С ниже нормы.
Кроме того, почти на всей территории страны отмечались осадки в виде:
- снега;
- мокрого снега;
- ледяной крупы;
- дождя.
Агрометеорологические условия первой декады апреля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Как развивались озимые и ранние зерновые культуры
Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в начале декады рост и развитие озимых и посеянных ранних яровых зерновых культур проходил при благоприятных агрометеорологических условиях.
Между тем во второй половине декады - условия ухудшились (в результате резкого изменения погоды на чрезвычайно холодную с заморозками).
Такая ситуация повлияла на сельскохозяйственные культуры:
- либо сдерживала их рост и развитие;
- либо обусловливала прекращение роста и развития.
"Накопление эффективного тепла происходило медленно, в результате этого на посевах отмечались слабые вегетационные процессы только в дневные часы", - рассказали в УкрГМЦ.
Как похолодание сказалось на полевых работах
Согласно информации специалистов, холодная погода во второй половине первой декады апреля, осадки в виде мокрого снега и снега, а также слабое прогревание почвы:
- приостанавливали проведение полевых работ;
- приостанавливали сев ранних яровых зерновых культур.
На урожай каких растений повлияли заморозки
Эксперты УкрГМЦ рассказали, что раннее развитие весенних процессов нынешнего года обусловило чрезвычайно ранние сроки цветения абрикоса и ранних косточковых:
- в западных областях;
- в северных областях.
"Поэтому заморозки, которые наблюдались в течение первой декады и особенно в начале второй, негативно влияли на процессы цветения и опыления", - сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Украинцам объяснили, что растения находились в стрессовых условиях.
"Что скажется на будущем урожае", - констатировали специалисты.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в апреле температура стремительно упала до -10 и где в Украине насыпало снега.
Тем временем синоптики объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.
Читайте также, как изменит погоду в Украине завтра антициклон Quirin.