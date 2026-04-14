От +25 до ледяной крупы и снега: как аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на урожай

В Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале апреля и объяснили, как они могли сказаться на будущем урожае некоторых растений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное: Погодные контрасты : начало апреля поразило аномальным теплом до +25°C, которое уже с 6 числа сменилось арктическим холодом и заморозками.

: начало апреля поразило аномальным теплом до +25°C, которое уже с 6 числа сменилось арктическим холодом и заморозками. Аномальные осадки : вместе с похолоданием в большинство областей пришли дожди, ледяная крупа или даже снег.

: вместе с похолоданием в большинство областей пришли дожди, ледяная крупа или даже снег. Стресс для растений : резкая смена погоды затормозила рост некоторых сельскохозяйственных культур, а местами - приостановила их развитие.

: резкая смена погоды затормозила рост некоторых сельскохозяйственных культур, а местами - приостановила их развитие. Угроза урожаю : больше всего от погодных "скачков" могли пострадать ранние плодовые деревья (в частности абрикосы) в некоторых областях.

: больше всего от погодных "скачков" могли пострадать ранние плодовые деревья (в частности абрикосы) в некоторых областях. Пауза в полях: из-за непогоды и слабого прогрева почвы аграрии были вынуждены временно приостановить посевную кампанию.

Особенности погоды в начале апреля

Согласно информации экспертов, в целом в течение первой декады апреля 2026 года в Украине наблюдалась контрастная по температурному режиму с осадками погода.

При этом средние суточные температуры воздуха в начале декады:

были на 5-7°С выше нормы ;

; соответствовали показателям второй половины апреля.

Максимальные температуры воздуха в большинстве областей, по данным УкрГМЦ, повышались до 20-25°С тепла.

Когда и как именно погода резко изменилась

Украинцам напомнили, что резкое изменение погодных условий состоялась в Украине начиная с 6 апреля в результате:

вторжения холодного арктического воздуха;

перемещения активного циклона.

Тогда наблюдалось сильное похолодание - с ночными заморозками почти во всех регионах Украины.

Между тем средние суточные температуры снизились до показателей на 3-6°С ниже нормы.

Кроме того, почти на всей территории страны отмечались осадки в виде:

снега;

мокрого снега;

ледяной крупы;

дождя.

Агрометеорологические условия первой декады апреля 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как развивались озимые и ранние зерновые культуры

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в начале декады рост и развитие озимых и посеянных ранних яровых зерновых культур проходил при благоприятных агрометеорологических условиях.

Между тем во второй половине декады - условия ухудшились (в результате резкого изменения погоды на чрезвычайно холодную с заморозками).

Такая ситуация повлияла на сельскохозяйственные культуры:

либо сдерживала их рост и развитие;

либо обусловливала прекращение роста и развития.

"Накопление эффективного тепла происходило медленно, в результате этого на посевах отмечались слабые вегетационные процессы только в дневные часы", - рассказали в УкрГМЦ.

Как похолодание сказалось на полевых работах

Согласно информации специалистов, холодная погода во второй половине первой декады апреля, осадки в виде мокрого снега и снега, а также слабое прогревание почвы:

приостанавливали проведение полевых работ;

приостанавливали сев ранних яровых зерновых культур.

На урожай каких растений повлияли заморозки

Эксперты УкрГМЦ рассказали, что раннее развитие весенних процессов нынешнего года обусловило чрезвычайно ранние сроки цветения абрикоса и ранних косточковых:

в западных областях;

в северных областях.

"Поэтому заморозки, которые наблюдались в течение первой декады и особенно в начале второй, негативно влияли на процессы цветения и опыления", - сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Украинцам объяснили, что растения находились в стрессовых условиях.

"Что скажется на будущем урожае", - констатировали специалисты.