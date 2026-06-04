Украина предложила Германии "ракетный бартер" ради Patriot, - Bloomberg
Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов уже в этом году. Киев предлагает Берлину уникальную схему обмена для усиления защиты от российских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Детали предложения и условия обмена
По данным источников издания, Украина предложила соглашение, по которому она хочет получить дефицитные ракеты-перехватчики немедленно. Взамен Киев обязуется передать Германии ракеты, производство которых ожидается в будущем.
Правительство Германии сейчас изучает этот запрос и еще не приняло окончательного решения. Ожидается, что официальное объявление Берлина может прозвучать незадолго до или непосредственно во время саммита НАТО в июле.
Представитель Минобороны Германии отказался от комментариев, а представитель президента Украины отметил, что для проверки информации нужно время.
Почему ракеты нужны срочно
Потребность в усилении противовоздушной обороны является критической из-за постоянных атак России на украинскую критическую и военную инфраструктуру.
Отмечается, что сокращение европейских арсеналов затрудняет поиск вооружения, и Германия сейчас является единственной страной ЕС, способной сделать весомый вклад.
Украина продолжает полагаться на США, однако конфликт на Ближнем Востоке частично сместил фокус внимания Вашингтона.
"Мы сегодня не в центре внимания - Иран - это вопрос номер один, а потом идет Украина. К сожалению, мы стоим в очереди на эти войны", - заявил президент Владимир Зеленский в среду во время совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент также подверг критике украинских чиновников за медленные действия в вопросе обеспечения ПВО и пригрозил кадровыми перестановками в случае отсутствия прогресса.
Дефицит ракет
Напомним, ранее полковник Юрий Игнат заявил, что Украина столкнулась с острым дефицитом ракет для западных систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Из-за существенных проблем с поставками пусковые установки в подразделениях сейчас полупустые, а военное руководство вынуждено выпрашивать боеприпасы на международных переговорах.
В связи с этим в Украине начали искать альтернативные решения для безопасности объектов. В частности, недавно бизнесу и предприятиям показали официальные механизмы создания негосударственной защиты от воздушных атак РФ.
В рамках специального проекта инфраструктурным объектам разрешили формировать собственные мобильные группы противовоздушной обороны для сбивания вражеских дронов типа "Шахед".