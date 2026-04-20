Тепла не будет? Сколько еще продержатся в Украине заморозки и ждать ли снега в апреле

21:20 20.04.2026 Пн
Теплую одежду и зонты "глубоко в шкафы" украинцам лучше пока не прятать
Ирина Костенко
Тепла не будет? Сколько еще продержатся в Украине заморозки и ждать ли снега в апреле Украинцам прогнозируют погодные "качели" (фото иллюстративное: Getty Images)

Апрель продолжает испытывать на прочность тех, кто уже настроился на стабильное весеннее тепло. Ночью до сих пор вероятны заморозки, ветер временами может быть шквальный, а дождь - местами превратиться в мокрый снег.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Главное:

  • Нестабильность: погоду в Украине в течение недели будут определять циклон, поле повышенного давления и атмосферные фронты.
  • Температурные "качели": ночью в разных регионах вероятны заморозки на почве и в воздухе, днем теплее всего будет на юге и в отдельные дни - на Закарпатье.
  • Осадки: дожди различной интенсивности ожидаются во многих областях, в Карпатах (а ночью с 24 на 25 апреля и в северо-восточной части Украины) - не исключается локальный мокрый снег.
  • Штормовые порывы: в некоторых областях порывы ветра в отдельные дни могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.
  • Конец месяца: согласно консультативному (ориентировочному) прогнозу на 26-30 апреля, погода в Украине существенно не изменится, вопрос заморозков - будет зависеть от облачности и движения воздушных потоков.

Что будет влиять на погоду в ближайшее время

– В целом, если смотреть на эту неделю, то в ближайшие сутки дождливую погоду в большинстве областей (кроме севера) будет определять циклон, который будет перемещаться из Карпат на Азовское море.

В среду (22 апреля, - Ред.) прохладную без осадков погоду обусловит поле повышенного давления с запада.

А в четверг и пятницу (23-24 апреля, - Ред.) дождливую и ветреную погоду обусловят атмосферные фронты с севера, за которыми в Украину снова распространится холодный воздух.

Какая погода в Украине будет завтра

– Завтра у нас будет облачная с прояснениями погода.

Ближайшей ночью (кроме северной части), а днем - на Прикарпатье, Закарпатье, юге и юго-востоке страны - будут выпадать умеренные, местами значительные дожди.

За счет прохождения вот этого циклона из Карпат на Азовское море.

Вместе с тем и ветер у нас будет довольно быстрым. Преимущественно он будет северный, со скоростью в пределах 7-12 метров в секунду.

В южных областях у нас будут возникать локальные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Значения температуры также будут у нас не такими оптимистичными. Ближайшей ночью - в пределах 1-6 градусов тепла.

В северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях также ожидаем заморозки в воздухе (0...-3°C).

Тепла не будет? Сколько еще продержатся в Украине заморозки и ждать ли снега в апрелеЗаморозки в воздухе 21 апреля, 2 уровень опасности - оранжевый (карта: facebook.com/UkrHMC)

Дневные максимумы будут подниматься до 7-12 градусов тепла.

Что касается Карпат, то там будет возникать мокрый снег. За счет того, что это у нас горный массив, а с высотой температура снижается.

Поэтому там будут осадки в виде мокрого снега.

И температура в течение суток там будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Чего ждать от погоды в среду

– 22 апреля на территорию Украины будет распространяться поле повышенного давления с запада. Из-за этого у нас будет преобладать переменная облачность.

В основном будет погода без осадков.

Лишь на юго-востоке страны ночью будет выпадать небольшой дождь - за счет остаточных процессов вот этого циклона, перешедшего туда в сторону Азовского моря.

Воздушные потоки будут оставаться с северной составляющей, то есть северо-западные. Со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью будут преобладать заморозки по всей территории Украины - в воздухе. Только в большинстве южных областей температура воздуха будет достигать 1-6 градусов тепла.

На поверхности почвы у нас будут оставаться заморозки 0...-3°C.

Дневные максимумы за счет того, что будет меньше облачности, будут немного выше, чем в предыдущие сутки. В пределах 9-14 градусов с отметкой плюс.

Тепла не будет? Сколько еще продержатся в Украине заморозки и ждать ли снега в апрелеЗаморозки на почве и в воздухе 22 апреля (карта:facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Украине в четверг

– 23 апреля будут более-менее равномерно происходить процессы по территории Украины - облачно с прояснениями.

Облачность будут обусловливать атмосферные фронты с севера, то есть циклон, который расположился северо-восточнее территории Украины.

Именно его атмосферные фронты будут формировать погоду.

Ночью у нас еще будет погода без осадков. Однако днем в Украине (кроме юга) будет идти дождь.

Воздушные потоки будут преимущественно северо-западные, со скоростью в пределах 7-12 метров в секунду. Хотя также ожидаем порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Значения температуры в ночные часы будут +1...+6°C (за счет того, что увеличится количество облаков и они будут, как одеяло, удерживать тепло в приземном слое воздуха).

Однако дневные максимумы не будут превышать значения предыдущих суток, то есть будут достигать 9-14 градусов тепла.

Какой погодой закончится рабочая неделя

– 24-25 апреля (в пятницу-субботу, - Ред.) на территорию Украины будут распространяться и дальше атмосферные фронты от циклона, который расположился к северо-востоку от территории Украины.

Поэтому временами у нас будет дождливо. В северо-восточной части - с мокрым снегом.

24 апреля на Правобережье, а 25 апреля - на юге страны будет преобладать погода без существенных осадков.

Ночью 24 апреля в Украине (кроме Закарпатья, юга и юго-востока), а 25 апреля - в северо-восточной части - в воздухе ожидаем заморозки 0...-3°C.

На остальной территории - температура будет в пределах 1-7 градусов тепла.

Дневные максимумы будут достигать 6-12 градусов с отметкой плюс. На Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны +10...+16°C.

Тепла не будет? Сколько еще продержатся в Украине заморозки и ждать ли снега в апрелеАпрель продолжает "развлекать" украинцев нестабильностью погоды (инфографика: РБК-Украина)

В каких именно областях и когда может быть мокрый снег

– Речь идет в основном о ночи... В ночные часы (за счет того, что у нас там ожидаются заморозки в воздухе) на высотах будет прохладная воздушная масса.

Следовательно, если у нас там выпадает дождь, сверху он формируется в снег и, поступая к земле - немного подтаивает (поскольку там все же 0...-3°C). Поэтому он будет выпадать в виде мокрого снега.

Если смотреть на то, какие именно это будут области, то речь идет преимущественно о Черниговской и Сумской областях...

Именно там в ночные часы (в ночь с 24 на 25 апреля) может локально выпадать мокрый снег. Пока что так.

Может ли улучшиться погода в Украине позже

– В дальнейшем формировать погоду будет продолжать новый циклон. Опять же, с северо-востока.

Если смотреть на консультативный такой, обзорный и приблизительный прогноз на 26-30 апреля... То именно 26 и 30 апреля - на большей части территории страны будет дождливо. В остальное время - погода будет оставаться преимущественно без осадков.

Значения температуры ночью пока что, как мы наблюдаем, будут в пределах 1-8 градусов тепла.

Дневные максимумы будут подниматься до 8-14°C.

На юге и юго-востоке страны - в отдельные дни - столбики термометров будут подниматься до +17°C.

Ситуация (насчет заморозков, - Ред.) будет зависеть, в основном, от того, каким образом будут двигаться воздушные потоки. Будут ли они поступать к нам из северных широт, принося прохладу.

А также от того, какое количество облачности будет у нас в тот период.

Поскольку в основном... ситуация, которая формирует заморозки, зависит от облачности и именно воздуха.

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
