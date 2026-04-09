ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Зима не отпускает Карпаты: где в апреле температура стремительно упала до -10 (фото)

12:10 09.04.2026 Чт
3 мин
Почему поход в горы сейчас лучше отложить?
aimg Ирина Костенко
Зима не отпускает Карпаты: где в апреле температура стремительно упала до -10 (фото) Местами в Украине вероятен мокрый снег (фото иллюстративное: Getty Images)

На высокогорье Карпат вернулась зимняя погода. Спасатели объяснили, где именно столбики термометров опустились до отметки -10°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Читайте также: Опасные заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус до конца недели (карта)

Ситуация на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 9 апреля 2026 года погода на горе Поп Иван была облачная.

Ветер наблюдался северо-западный, со скоростью 5 м/с.

При этом температура воздуха опустилась до -10°С.

Учитывая такие погодные условия, прогулки в горах или серьезные походы лучше отложить. Ведь гораздо приятнее и безопаснее там будет тогда, когда температура снова поднимется, а видимость - улучшится.

Зима не отпускает Карпаты: где в апреле температура стремительно упала до -10 (фото)Публикация спасателей насчет погодных условиях на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что гора Поп Иван известна также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора. Это - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Расположена она на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе двух областей:

  • Ивано-Франковской;
  • Закарпатской.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории. Они частично восстановлены для туристических нужд и известны под современным названием "Белый Слон".

Какую погоду ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 9 апреля погода в области будет облачной, с прояснениями.

Местами вероятен небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

При этом жителей и гостей области предупреждают об опасном метеорологическом явлении - порывах ветра до 15-20 м/с.

"1 уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

Зима не отпускает Карпаты: где в апреле температура стремительно упала до -10 (фото)Прогноз погоды на 9 апреля (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Тем временем температуру воздуха днем прогнозируют такую:

  • по городу Ивано-Франковск - около 8-10 градусов тепла;
  • по Ивано-Франковской области - около 5-10 градусов тепла;
  • на высокогорье Карпат - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - сообщили украинцам.

Где объявили снеголавинную опасность

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области:

  • в четверг, 9 апреля;
  • в пятницу, 10 апреля.

Зима не отпускает Карпаты: где в апреле температура стремительно упала до -10 (фото)Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"В связи со снегопадом и метелью", - объяснили эксперты.

Отмечается, что речь идет о 3 уровне опасности - оранжевом.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему посреди апреля вернулась почти зимняя погода и показывали, где в Украине вчера насыпало снега.

Между тем специалисты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Читайте также, где в Украине сегодня будет теплее всего.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Карпаты Ивано-Франковская область Непогода в Украине Снегопад Экология Спасатели Горы
Новости
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Аналитика
