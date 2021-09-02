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"Нам це не подобається": у Путіна зробили заяву про прагнення України вступити в НАТО

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Москва, Четвер 02 вересня 2021 10:56
"Нам це не подобається": у Путіна зробили заяву про прагнення України вступити в НАТО Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Росії "зовсім не подобається" прагнення України вступити в НАТО. Цю позицію підтримує і голова держави Володимир Путін.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, в Кремлі звернули увагу на тему євроатлантичних устремлінь України і потенційну готовність вітати це бажання з боку американців.

"Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Байденом терміни вступу України до НАТО.

Зазначимо, Україна і США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство.

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Володимир Путін Україна НАТО
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