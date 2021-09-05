Україна завершила виступ на Паралімпіаді-2020: медальний залік
Фото: Україна завершила виступ на Паралімпіаді (Getty Images)
Українська паралімпійська збірна завершила виступ на Паралімпіаді-2020. Українські спортсмени завоювали майже сотню медалей.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Медальний залік
Українські паралімпійці принесли нашій державі 98 медалей:
- 24 золоті;
- 47 срібних;
- 27 бронзових.
Українська збірна увійшла до десятки найкращих на Паралімпіаді в Токіо, здобувши медалі в десяти видах спорту з п'ятнадцяти, в яких була представлена.
Хто відзначився найбільше
Український паралімпієць Максим Крипак став найтитулованішим атлетом Паралімпіади в Токіо. Крипак завоював сім нагород, із них - п'ять "золотих". Це стало рекордом Паралімпіади-2020.