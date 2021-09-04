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У Зеленського пов'язують затримання заступника глави Меджлісу з участю у Кримській платформі

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Субота 04 вересня 2021 11:50
У Зеленського пов'язують затримання заступника глави Меджлісу з участю у Кримській платформі Фото: заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль (facebook.com/ppu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Представництво президента України в АР Крим відреагувало на затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля. Такі дії російської окупаційної влади пов'язують з його участю у Кримській платформі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Представництва.

Обшуки у Джеляля назвали черговим актом політики витіснення корінного кримськотатарського народу та його представницьких органів з Криму.

"Переконані, що відповідні кроки окупаційної адміністрації Російської Федерації щодо Нарімана Джелялова пов’язані з його громадською та політичною діяльність, зокрема з його участю у якості спікера на різних майданчиках саміту Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Заступнику голови Меджлісу висловили підтримку та пообіцяли зробити "усе задля деокупації тимчасово окупованого Криму та притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності".

РБК-Україна писало, що сьогодні вранці до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля прийшли з обшуком у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.

Після обшуків його затримали і вивезли у невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження.

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Меджлис Кримська платформа
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