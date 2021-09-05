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Затриманих у Криму п'ятьох кримських татар підозрюють у "диверсії" : їм загрожує 15 років в'язниці

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Київ, Неділя 05 вересня 2021 19:08
Затриманих у Криму п'ятьох кримських татар підозрюють у "диверсії" : їм загрожує 15 років в'язниці Фото: затриманим кримським татарам загрожує до 15 років в'язниці, їх підозрюють у скоєнні "диверсії" (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупаційна влада в Криму підозрює затриманих 3-4 вересня п'ятьох кримських татар у скоєнні "диверсії". Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Вона зазначила, що завтра, 6 вересня, в так званих "судах" окупованого Криму відбудеться обрання запобіжного заходу заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялю.

"Російські окупанти висунули йому підозру у скоєнні злочину, що підпадає під дію частини 1 статті 281 "диверсія" КК РФ і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років", - уточнила омбудсмен.

Денісова додала, що аналогічні підозри висунуті й іншим затриманим 3-4 вересня кримським татарам: Азізу Ахтемова, асани Ахтемова, Ельдару Одаманов, Шевкет Усеїновим. Судові засідання щодо обрання їм запобіжного заходу також пройдуть завтра.

Нагадаємо, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків в окупованому Криму, що пройшли в будинках кримських татар були затримано і відвезено в невідомому напрямку 5 кримських татар. Серед них Ельдар Одаманов, Наріман Джелялов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеїнов.

Як повідомляло РБК-Україна, МЗС України висловило протест проти затримань у Криму. Дії окупаційної влади також засудив президент Володимир Зеленський.

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