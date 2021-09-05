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Путін готовий говорити з Зеленським, але не про Крим, - Кремль

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Москва, Неділя 05 вересня 2021 14:02
Путін готовий говорити з Зеленським, але не про Крим, - Кремль Колаж РБК-Україна: Володимир Путін та Володимир Зеленський, президенти РФ та України
Автор: Дмитро Левицький

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак, за словами Пєскова, питання деокупації Криму не може бути на порядку денному переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Россия 1".

"Якщо говорити про політичну волю Путіна - то він чітко підтвердив, що готовий зустрічатися. Але поки такої ж взаємної політичної волі з Києва ми не бачимо", - сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що наразі просувань у підготовці переговорів президентів України та РФ немає, бо Зеленський хоче обговорювати питання Криму.

"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - додав він.

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Пєсков Кремль Володимир Путін Володимир Зеленський
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