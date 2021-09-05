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Паралімпіада в Токіо фінішувала: яке місце посіла Україна

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Токіо, Неділя 05 вересня 2021 13:14
Паралімпіада в Токіо фінішувала: яке місце посіла Україна Фото: Паралімпіада-2020 завершилася (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Токіо завершилися змагання на Паралімпіаді-2020. Українська паралімпійська збірна завоювала 98 медалей та потрапила до десятки найкращих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Паралімпіади в Токіо.

Перше місце посіла збірна Китаю. Китайські спортсмени завоювали 207 медалей: 96 золотих, 60 срібних та 51 бронзову.

Друге місце виборола Британія, здобувши у підсумку 124 медалі: 41 золоту, 38 срібних та 45 бронзових.

Третє місце посіли Сполучені Штати Америки. Американці завоювали 104 медалі: 37 золотих, 36 срібних та 31 бронзову.

Україна ж опинилася на шостій сходинці Паралімпіади. Українці вибороли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Нідерланди, завоювавши на одну золоту медаль більше, змогли випередити українську збірну та посісти п'яту сходинку Паралімпіади. На четвертому місці опинилися спортсмени Паралімпійського комітету Росії.

The final medal table, showing China in first, GB in second and USA in third

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