У Зеленского высказались о месте переговоров с РФ и напомнили выражение Трампа о танго

Чиновник отметил, что о своей готовности стать местом проведения переговоров между Украиной и РФ уже заявляли в Швейцарии, Ватикане и Стамбуле. Киев открыт ко всем этим вариантам относительно места встречи.

В этом контексте заместитель главы ОП упомянул высказывание американского лидера Дональда Трампа о необходимости участия двух сторон в процессе - на примере танца танго.

"Чтобы станцевать танго, надо двое, как говорит президент США. Нам нужно получить какие-то сигналы России, к чему они готовы", - сказал Брусило.

Он добавил, что если Москва находит "какие-то оправдания, что им неприемлем Ватикан из-за каких-то своих религиозных соображений", то остаются открытыми другие площадки.

Что касается подготовки к возможной будущей встрече с российской стороной, чиновник подчеркнул важность четко определить повестку дня перед формированием переговорной команды.

Брусило обратил внимание, что такую повестку дня "формирует страна, которая принимает переговоры", поскольку она "является посредником между двумя сторонами".

"Определив и очертив конкретную повестку дня, можно формировать и команду в зависимости от компетенции каждого из ее членов", - рассказал он.

Заместитель руководителя ОП добавил, что над этим сейчас "и ведется работа".