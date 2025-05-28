У Зеленського висловилися щодо місця переговорів з РФ і нагадали вислів Трампа про танго

Українська сторона чекає на чіткі сигнали з боку Росії щодо готовності до переговорів, позаяк офіційний Київ влаштовує будь-який з вже запропонованих майданчиків для зустрічі.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
Чиновник зазначив, що про свою готовність стати місцем проведення переговорів між Україною та РФ вже заявляли у Швейцарії, Ватикані та Стамбулі. Київ відкритий до усіх цих варіантів щодо місця зустрічі.
У цьому контексті заступник глави ОП згадав вислів американського лідера Дональда Трампа щодо необхідності участи двох сторін у процесі - на прикладі танцю танго.
"Щоб станцювати танго, треба двоє, як каже президент США. Нам потрібно отримати якісь сигнали Росії, до чого вони готові", - сказав Брусило.
Він додав, що якщо Москва знаходить "якісь виправдання, що їм неприйнятний Ватикан через якісь свої релігійні міркування", то залишаються відкритими інші майданчики.
Що стосується підготовки до можливої майбутньої зустрічі з російською стороною, чиновник наголосив на важливості чітко визначити порядок денний перед формуванням переговорної команди.
Брусило звернув увагу, що такий порядок денний "формує країна, яка приймає переговори", позаяк вона "є посередником між двома сторонами".
"Визначивши й окресливши конкретний порядок денний, можна формувати й команду залежно від компетенції кожного з її членів", - розповів він.
Заступник керівника ОП додав, що над цим зараз "і ведеться робота".
Нагадаємо, 18 травня президент України Володимир Зеленський після аудієнції з Папою Римським Левом XIV заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та РФ щодо питання перемир'я і припинення війни.
Пізніше прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розповіла, що понтифік підтвердив свою готовність провести у Ватикані переговори між українською та російською сторонами.
При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров відкинув ідею щодо можливості такої зустрічі у Ватикані. Він заявив, що Москва хотіла б провести новий раунд переговорів з Україною у Стамбулі.
27 травня спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог зазначив, що ще одна зустріч щодо мирних перемовин може відбутися у Женеві.
Зауважимо, що американський президент неодноразово згадував у своїх заявах такий жанр музики і танцю, як танго, коли учасниками процесу мають виступати дві людини (в алегоричному сприйнятті - дві сторони).
Причому Трамп каже про танго у різних питаннях, зокрема неодноразово використовував вислів "щоб танцювати танго, потрібні двоє" у контексті перемовин між Україною та Росією стосовно припинення війни, в питання ядерних переговорів з Іраном, і навіть щодо ідеї про приєднання Канади до США.
Додамо, що генсек НАТО Марк Рютте також цитував "трампівський вираз" про танго, коли наголошував, що РФ повинна "зробити більше" для припинення війни з Україною.
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