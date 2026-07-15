Федоров останется в команде? РБК-Украина узнало детали встречи Зеленского с нардепами

Президент Владимир Зеленский сегодня около часа обсуждал с нардепами "Слуги народа" обновление Кабмина. В ходе встречи он объяснил, почему решил сменить министра обороны Михаила Федорова.

Что известно о встрече и ожиданиях от нового Кабмина - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Причина замены министра обороны: Зеленский сообщил, что Федоров покидает пост из-за конфликта с главкомом Александром Сырским. Федоров может остаться в команде, но на другой роли.

Зеленский сообщил, что Федоров покидает пост из-за конфликта с главкомом Александром Сырским. Федоров может остаться в команде, но на другой роли. Задачи для нового главы Минобороны: Игорь Клименко должен урегулировать проблемные вопросы мобилизации и деятельности ТЦК.

Игорь Клименко должен урегулировать проблемные вопросы мобилизации и деятельности ТЦК. Ротации в команде: Алексей Соболев переходит на работу в Офис президента, Юлия Свириденко также остается в команде (дальнейшая должность не озвучена). Тарас Качка и Всеволод Ченцов совершат кадровую рокировку: Качка станет послом при ЕС, а Ченцов - вице-премьером.

Алексей Соболев переходит на работу в Офис президента, Юлия Свириденко также остается в команде (дальнейшая должность не озвучена). Тарас Качка и Всеволод Ченцов совершат кадровую рокировку: Качка станет послом при ЕС, а Ченцов - вице-премьером. Новые назначения: Виталий Безгин возглавит отдельное Министерство региональной политики, что вызвало положительную реакцию среди депутатов.

Виталий Безгин возглавит отдельное Министерство региональной политики, что вызвало положительную реакцию среди депутатов. Процедура назначения: Голосование за новый состав правительства намечено на завтра. Сначала назначат премьера Сергея Корецкого, затем - министров пакетом. Последними будут голосовать за министров обороны и иностранных дел, которых подает президент.

Голосование за новый состав правительства намечено на завтра. Сначала назначат премьера Сергея Корецкого, затем - министров пакетом. Последними будут голосовать за министров обороны и иностранных дел, которых подает президент. Наличие голосов: Ожидается, что голосов для назначения нового Кабмина хватит, для утверждения министра обороны планируют привлечь дополнительные голоса от других фракций и групп.

На заседании СН при участии Зеленского было около 200 нардепов, длилась она около часа. Присутствовали нардепы, а также новые будущие министры, а вот уже экс-премьера Юлии Свириденко не было.

Смена министра обороны

Наиболее резонансным вопросом была ротация министра обороны. Как рассказал РБК-Украина один из депутатов, Зеленский озвучил главную причину замены Федорова - его конфликт с главкомом Александром Сырским.

По словам Зеленского, Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на то, что новый министр обороны Клименко сможет урегулировать текущие проблемы с ТЦК и мобилизацией.

Другие ротации

Алексей Соболев, занимавший должность министра экономики, также останется в команде, перейдя в фис президента (очевидно, на вакантную ныне должность заместителя главымОП по экономическим вопросам).

Не звучало конкретики о дальнейшей должности Свириденко, но она тоже остается в команде.

Тарас Качка, как ожидался, станет послом при Евросоюзе вместо Всеволода Ченцова, который станет вице-премьером - то есть, по сути, произойдет кадровая рокировка.

По словам собеседника РБК-Украина среди депутатов, у участников встречи были разные эмоции относительно услышанного, в частности, отдельные депутаты были расстроены отставкой Федорова.

Вместе с тем, многие нардепы были рады тому, что двое их коллег - Виталий Безгин и Денис Маслов - пошли на повышение в правительство (особенно относительно Безгина, которое возглавит отдельное Министерство региональной политики, очень важное для мажоритарщиков).

Процедура назначения

По словам источника, голосов за назначение нового состава правительства завтра должно хватить (есть надежда завершить весь процесс к 15-16 часам).

После назначения премьером Сергея Корецкого пакетом будут проголосованы все министры, кроме обороны и инострынных дел (вносимых президентом), их будут голосовать напоследок.

"Наверное, по голосованию за нового министра обороны "подстрахуются" сторонними голосами от других фракций/групп, чтобы точно хватило", - сказал источник.