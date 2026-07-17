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В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова

12:43 17.07.2026 Пт
3 мин
Активисты снова собрались у театра Франко
aimg Ирина Гамерская
В Киеве второй день проходит протест из-за отставки Федорова Фото: плакат на протесте в Киеве 16 июля (facebook.com/MasiNayyem)
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Возле театра Франко в Киеве снова проходит протест из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Как сообщает издание, люди, как и вчера, скандируют "Сырского - в отставку", "Федоров - министр обороны Украины".

Стоит отметить, что организатор акции Дмитрий Козятинский вчера анонсировал продолжение и сегодня.

"К сожалению, людей не услышали. Ни гражданских, ни военных, которые громко говорили о необходимости реальных изменений в армии. Оставили главкома, который плетет интриги и сдел из штурмовых полков личную мини армию. Увидимся завтра, в пятницу, в 20:00 там же - на площади Франко", - написал он по результатам вчерашней акции, которая продолжалась до позднего вечера.

Отставка Федорова

12 июля президент Владимир Зеленский объявил о намерении обновить Кабмин, тогда же он сообщил, что предложил на тот момент действующему премьеру Юлии Свириденко новый пост. Уже 14 июля Свириденко, а соответственно и все его правительство, Рада отправила в отставку.

Обновление предполагало ряд кадровых изменений в составе Кабмина, но основной состав должен был остаться неизменным. Однако уже в среду стало известно, что президент намерен сменить министра обороны (представление этой кандидатуры - квота президента) Михаила Федорова. Причина - конфликт Федорова с главкомом Александром Сырским. Это подтвердил и Зеленский, и сам Федоров, давший вчера обширный брифинг.

Вчера, 16 июля, по плану Рада должна была назначить нового главу правительства, новый состав Кабмина (пакетом всех, кроме МИД и Минобороны, их должны были голосовать отдельно по представлению президента). На должность главы Минобороны планировалось назначить Игоря Клименко (МВД в Кабмине Свириденко). Впрочем, план выполнен не был. Раде удалось назначить Сергея Корецкого премьером, а также пакет министров. Но вот МИД и Минобороны остались вакантными.

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Еще с вечера анонсированный митинг в поддержку Федорова вчера собрался у театра Франко в Киеве (возле Офиса президента). Акции проходили и в ряде других городов. Участники потребовали от президента назначить Федорова министром обороны.

На фоне акций президент так и не внес в Раду кандидатуру министра, а уже к вечеру сообщил о решении назначить Евгения Хмару и.о. министра обороны. До этого Хмара уже было и.о., но в СБУ. Такое решение не требует голосования в Раде, достаточно указа президента.

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