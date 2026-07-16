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Зеленский предлагал новую должность Федорову, он отказался

12:41 16.07.2026 Чт
1 мин
Что предложил президент министру обороны?
aimg Елена Чупровская
Зеленский предлагал новую должность Федорову, он отказался Фото: министр обороны Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
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Президент Зеленский предложил министру обороны Михаилу Федорову стать его советником.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом министр обороны Михаил Федоров сказал на брифинге.

"Зеленский предлагал мне остаться его советником, но я отказался", - заявил он.

Михаил Федоров сегодня собрал брифинг для медиа, где рассказал о его работе в должности министра обороны, планах ведомства. Также он прокомментировал слухи о его отстранении от поста, из-за чего в Украине сегодня прошли многочисленные митинги.

Также он добавил, что имел телефонный разговор с президентом, и на сегодняшний день у него запланирована еще одна встреча с Зеленским.

Напомним, из-за отставки Федорова со своей должности решил уволиться заместитель командующего Воздушными Силами Украины Павел Елизаров. Он заявил, что решение об устранении Федорова является "абсолютным злом" для страны.

В ЕС также потребовали объяснений от Зеленского из-за отставки Федорова. В частности, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что министр подходит для этой должности.

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