Зеленский предлагал новую должность Федорову, он отказался

Как сообщает корреспондент РБК-Украина , об этом министр обороны Михаил Федоров сказал на брифинге.

"Зеленский предлагал мне остаться его советником, но я отказался", - заявил он.

Михаил Федоров сегодня собрал брифинг для медиа, где рассказал о его работе в должности министра обороны, планах ведомства. Также он прокомментировал слухи о его отстранении от поста, из-за чего в Украине сегодня прошли многочисленные митинги.

Также он добавил, что имел телефонный разговор с президентом, и на сегодняшний день у него запланирована еще одна встреча с Зеленским.