Зеленский предлагал новую должность Федорову, он отказался
Президент Зеленский предложил министру обороны Михаилу Федорову стать его советником.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом министр обороны Михаил Федоров сказал на брифинге.
"Зеленский предлагал мне остаться его советником, но я отказался", - заявил он.
Михаил Федоров сегодня собрал брифинг для медиа, где рассказал о его работе в должности министра обороны, планах ведомства. Также он прокомментировал слухи о его отстранении от поста, из-за чего в Украине сегодня прошли многочисленные митинги.
Также он добавил, что имел телефонный разговор с президентом, и на сегодняшний день у него запланирована еще одна встреча с Зеленским.
Напомним, из-за отставки Федорова со своей должности решил уволиться заместитель командующего Воздушными Силами Украины Павел Елизаров. Он заявил, что решение об устранении Федорова является "абсолютным злом" для страны.
В ЕС также потребовали объяснений от Зеленского из-за отставки Федорова. В частности, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что министр подходит для этой должности.