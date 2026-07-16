Под театром Франко в Киеве митинг из-за отставки Федорова: что происходит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Что происходит на акции под театром Франко

На площади перед театром Франко, по словам журналистов, собралось несколько сотен человек. Протестующие требуют от президента Зеленского оставить Федорова в должности. Саму же акцию анонсировали в соцсетях еще вчера вечером.

Отметим, что площадь театра Франко находится возле Офиса президента. Именно здесь в прошлом июле прошел так называемый "картонный протест" в поддержку НАБУ и САП. Тогда активистам удалось своими действиями повлиять на решение властей.

Фото: в Киеве протест из-за отставки Михаила Федорова (facebook.com/MasiNayyem)

Сегодня люди также вышли на акцию с картонными плакатами, в этот раз - в поддержку Федорова. На плакатах надписи: "Поверніть Федорова", "Змінимось або загинемо".

Люди скандируют:

"Влада - це не жарти"

"Ганьба"

"Ми все бачимо, ми слідкуємо"

"Руки геть"

Отставка Федорова

Об отставке Федорова говорили с воскресенья, когда президент Владимир Зеленский объявил о намерении обновить Кабмин. Впрочем, окончательно известно об увольнении Федорова стало известно только вчера.

Зеленский аргументировал такое решение конфликтом главы Миноброны с главкомом Александром Сырским.

Сегодня, как ожидается, парламент должен назначить нового главу правительства – Сергея Корецкого, обновленного Кабмина. А также двух министров – министра обороны и министра иностранных дел.

Известно, что вместо Федорова Минобороны может возглавить Игорь Клименко (в настоящее время глава МВД).

Реакция Федорова на отставку

В итоговом сообщении в соцсетях Федоров перечислил ряд достижений на посту, а также отметил задачи, которые не удалось реализовать в полном объеме:

Что не удалось реализовать, по мнению Федорова:

Трансформация ведомства: не удалось до конца завершить организационную трансформацию Министерства обороны по стандартам НАТО. Несмотря на запуск новой структуры и увольнение многих работников, по словам руководителя, нужно было более решительно увольнять тех, кто тормозил изменения.

не удалось до конца завершить организационную трансформацию Министерства обороны по стандартам НАТО. Несмотря на запуск новой структуры и увольнение многих работников, по словам руководителя, нужно было более решительно увольнять тех, кто тормозил изменения. Система закупок: не удалось перевести все закупки на тендерную основу.

не удалось перевести все закупки на тендерную основу. Институциональная культура: не удалось построить культуру ответственности за принятые решения.

В своем обращении министр поблагодарил защитников Украины, свою команду за службу и семью за терпение. Он также подчеркнул, что будет продолжать работу ради миссии, с которой пришел в министерство - побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации.