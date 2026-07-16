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Зеленский назначил Хмару и.о. министра обороны

18:58 16.07.2026 Чт
2 мин
В дальнейшем президент предложит генерала на должность главы Минобороны
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский назначил Хмару и.о. министра обороны Фото: Владимир Зеленский и Евгений Хмара (facebook.com_zelenskyy.official)
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В.и.о. главы Службы безопасности Украины генерал-майор Евгений Хмара назначен исполняющим обязанности министра обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", - отметил глава государства.

Президент рассказал, что обсудил с генералом выполнение дальнобойных операций против России и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.

Зеленский заявил, что есть стратегическое видение того, как Украина должна действовать и дальше для защиты независимости и принуждения РФ к дипломатии.

"Евгений Хмара получил большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредотачиваться наша оборона в этой войне", - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что преимуществом в должности министра обороны должны стать результативность в дальнобойности, работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за ситуацией в составляющих Сил обороны, а также опыт управления людьми в Центре спецопераций "Альфа" СБУ.

Напомним, Михаил Федоров заявил, что Украина сможет победить в войне, если Зеленский заменит главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

Кроме того, Федоров сообщил, что получил предложение от украинского президента стать его советником, однако ответил отказом.

Что известно о Евгении Хмаре, который сегодня возглавляет СБУ, а теперь станет и.о. главы Минобороны, - читайте в материале РБК-Украина.

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