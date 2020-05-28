На Зеленського подали до суду, а УЗ відновила продаж квитків в касах: новини за 27 травня

Колаж РБК-Україна

УЗ відновила продаж квитків на потяги в ж / д касах, мер Черкас подав до суду на Володимира Зеленського, колишній глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль втратив свідомість в прямому ефірі. Детальніше про те, що сталося в середу, 27 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України

Німецький суд відмовився екстрадувати колишнього нардепа Олександра Онищенка, який підозрюється в організації "газових схем" в Україні. Суд не впевнений, що переслідування Онищенка не є політичним.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Крім того, німецький суд сумнівається, що в разі екстрадиції Онищенка Україна буде дотримуватися міжнародних стандартів умов утримання в тюрмах.

Стрілянина в центрі Києва: поліція затримала групу іноземних кілерів

Поліція затримала групу іноземних кілерів в Одесі. Їх підозрюють у замаху на життя громадянина Чорногорії у центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Кілери виявились громадянами Чорногорії, Македонії та Сербії.

УЗ відновила продаж квитків на потяги в залізничних касах

В Україні відкрили каси на вокзалі для покупки білетів на потяги. Разом з тим, квитки вже продаються через сервіс покупки на сайті УЗ. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Як повідомили в прес-службі, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції̈ між пасажирами.

Мер Черкас подав до суду на Зеленського

Адвокат мера Черкас Денис Ципін подав до суду на президента Володимира Зеленського позов про захист честі та гідності свого клієнта. Голова держави назвав його бандитом. Про це адвокат повідомив під час відеозвернення.

Адвокат важає, що незаконно президенту називати будь-кого в цій країні бандитом.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас", - заявив він.

Уряд погодив призначення нового голови Київської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Василя Володіна новим головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Зараз він займає посаду заступника голови Київської ОДА. Про це повідомив в Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Відзначимо, на сьогодні Володін займає посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації, до цього був в.о. гендиректора "Електронмашу".

Київ відкриває ТРЦ і готелі: названо дату

В рамках ослаблення карантину в Києві прийняли рішення відкрити торгово-розважальні комплекси (ТРЦ) і готелі. Торгові центри відкриються для відвідувачів 30 травня.

Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій Києва прийняла рішення про відкриття торгово-розважальних центрів, але без роботи розважальних зон. ТРЦ відкриються з дотриманням санітарних норм і регламентів з суботи, 30 травня.

НБУ підвищив офіційний курс долара до 27 гривень вперше за місяць

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,0002 гривень за 1 долар (+0,0973 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 26,9029 гривень за 1 долар.

Геннадій Москаль втратив свідомість у прямому ефірі: що сталося насправді

Геннадій Москаль втратив свідомість у прямому ефірі на українському телеканалі. Колишнього голову Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голову Закарпатської облдержадміністрації терміново забрала "швидка".

Інцидент стався 27 травня. У мережі з'явилося відео, як Москалю, який брав участь у передачі на телеканалі NewsOne, різко стало погано. Сам ефір був перерваний.

Пізніше стало відомо, що стан Москаля нормалізувався. Макс Назаров розповів у своєму Telegram, що інцидент стався через те, що у екс-чиновника різко впав тиск, але лікарям "швидкої" вдалося стабілізувати ситуацію.

SpaceX скасувала відправку астронавтів на орбіту Землі

Компанія SpaceX Ілона Маска скасувала свою місію по відправці астронавтів на Міжнародну космічну станцію через погоду. Запуск космічного корабля Crew Dragon на орбіту Землі на ракеті Falcon 9 повинен був початися о 22:33 за київським часом.

"Скасування старту сьогодні через несприятливу погоду на траєкторії польоту. Наша наступна можливість запуску - субота, 30 травня", - повідомила SpaseX в своєму Twitter.

Україну накриють страшні зливи, грози та шквали: які області постраждають

Погода в Україні у четвер, 28 травня, сильно погіршиться. Синоптики прогнозують сильні зливи, місцями грози і все це з сильним поривчастим вітром північно-східного напрямку.

Найбільш інтенсивні опади завтра синоптики Українського гідрометцентру прогнозують в Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. А в Миколаївській до зливи може приєднається ще й гроза.

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