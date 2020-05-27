НБУ підвищив офіційний курс долара до 27 гривень вперше за місяць

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара повернувся до квітневих рівнів

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,0002 гривень за 1 долар (+0,0973 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 26,9029 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс виріс до максимуму за останній місяць. В останній раз курс був вищий 29 квітня - 27,0485 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,02 гривень за долар, курс купівлі до 27,00 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 29,60 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 травня довідковий курс на рівні 27,00 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 травня (26,88 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,12 гривень за долар. Курс євро виріс на 24 копійки до 29,65 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,75 - 26 травня), продажу - 27,12 (27,02 - 26 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,18 (28,98 - 26 травня), продажу - 29,65 (29,41 - 26 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,34 (3,32 - 26 травня), продажу 3,83 (3,75 - 26 травня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус