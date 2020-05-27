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Мер Черкас подав до суду на Зеленського

Новини » Політика     27.05.2020 - 11:49
Мер Черкас подав до суду на Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Адвокат подав заяву до Печерського районного суду Києва

Адвокат мера Черкас Денис Ципін подав до суду на президента Володимира Зеленського позов про захист честі та гідності свого клієнта. Голова держави назвав його бандитом.

Про це адвокат повідомив під час відеозвернення.

Адвокат важає, що незаконно президенту називати будь-кого в цій країні бандитом.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський назвав Бондаренка бандитом під час прес-конференції та сказав, що мер Черкас має 19 кримінальних проваджень.

Після цього Бондаренко заявив, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

РБК-Україна писало, що мер Черкас послабив карантин у місті до рішення Кабміну.

Потім Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренко юридичною відповідальністю.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийЧеркаси
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