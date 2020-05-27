Київ відкриває ТРЦ і готелі: названо дату

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Торгові центри Києва відкриються 30 травня

В рамках ослаблення карантину в Києві прийняли рішення відкрити торгово-розважальні комплекси (ТРЦ) і готелі. Торгові центри відкриються для відвідувачів 30 травня.

Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій Києва прийняла рішення про відкриття торгово-розважальних центрів, але без роботи розважальних зон. ТРЦ відкриються з дотриманням санітарних норм і регламентів з суботи, 30 травня.

"Також з 30 травня зможуть почати роботу і готелі. Крім хостелів. Ресторани в готелях поки працюватимуть на винос і на обслуговування", - зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що для готелів прописано чіткі вимоги, яких вони мають дотримуватися:

Температурний скринінг співробітників і постояльців

Масковий режим поза номерів

Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі приміщення

"Ресторани в готелях поки працюватимуть на винос і на обслуговування. Рішення ж про роботу ресторанів і кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій прийме окремо", - додав мер.

Нагадаємо, раніше київська влада заявляла, що ТРЦ зможуть відкритися після відновлення роботи метрополітену і при дотриманні карантинних обмежень.

При цьому ще недавно міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підкреслював, що відкривати фудкорти і розважальні зони в ТРЦ на другому етапі ослаблення карантинних заходів не варто, тільки за умови більш сприятливої епідеміологічної ситуації.

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Автор: РБК-Україна