На Зеленского подали в суд, а УЗ возобновила продажу билетов в кассах: новости за 27 мая

Коллаж РБК-Украина

УЗ возобновила продажу билетов на поезда в ж/д кассах, мэр Черкасс подал в суд на Владимира Зеленского, бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль потерял сознание в прямом эфире. Подробнее о том, что произошло в среду, 27 мая, - в материале РБК-Украина

Германия отказалась экстрадировать Онищенко в Украину

Немецкий суд отказался экстрадировать бывшего нардепа Александра Онищенко, который подозревается в организации "газовых схем" в Украине. Суд не уверен, что преследование Онищенко не является политическим.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, немецкий суд сомневается, что в случае экстрадиции Онищенко Украина будет соблюдать международные стандарты условий содержания в тюрьмах.

Стрельба в центре Киева: полиция задержала группу иностранных киллеров

Полиция задержала группу иностранных киллеров в Одессе. Их подозревают в покушении на жизнь гражданина Черногории в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Киллеры оказались гражданами Черногории, Македонии и Сербии.

УЗ возобновила продажу билетов на поезда в ж/д кассах

В Украине открыли кассы на вокзале для покупки билетов на поезда. Вместе с тем, билеты уже продаются через сервис покупки на сайте УЗ. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как сообщили в пресс-службе, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами.

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства своего клиента. Глава государства назвал его бандитом. Об этом адвокат сообщил во время видеообращения.

Адвокат считает, что незаконно президенту называть кого-то в этой стране бандитом.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - заявил он.

Правительство согласовало назначение нового главы Киевской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Василия Володина новым главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Сейчас он занимает пост замглавы Киевской ОГА. Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

На сегодня Володин занимает должность замглавы Киевской облгосадминистрации, до этого был и.о. гендиректора "Электронмаша".

Киев открывает ТРЦ и отели: названа дата

В рамках ослабления карантина в Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы (ТРЦ) и отели. Торговые центры откроются для посетителей 30 мая.

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии торгово-развлекательных центров, но без работы развлекательных зон. ТРЦ откроются с соблюдением санитарных норм и регламентов с субботы, 30 мая.

НБУ поднял официальный курс доллара до 27 гривен впервые за месяц

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 27,00 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,0002 гривен за 1 доллар (+0,0973 грн). При этом курс доллара на 27 мая составляет 26,9029 гривен за 1 доллар.

Геннадий Москаль потерял сознание в прямом эфире

Геннадий Москаль потерял сознание в прямом эфире на украинском телеканале. Бывшего главу Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председателя Закарпатской облгосадминистрации срочно забрала "скорая".

Инцидент произошел 27 мая. В сети появилось видео, как Москалю, который принимал участие в передаче на телеканале NewsOne, резко стало плохо. Сам эфир был прерван.

Позже стало известно, что состояние Москаля пришло в норму. Макс Назаров рассказал в своем Telegram, что инцидент произошел из-за того, что у экс-чиновника резко упало давление, но врачам "скорой" удалось стабилизировать ситуацию.

SpaceX отменила отправку астронавтов на орбиту Земли

Компания SpaceX Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за погоды. Запуск космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли на ракете Falcon 9 должен был начаться в 22:33 по киевскому времени.

"Отмена старта сегодня из-за неблагоприятной погоды на траектории полета. Наша следующая возможность запуска - суббота, 30 мая", - сообщила SpaseX в своем Twitter.

Украину накроют страшные ливни, грозы и шквалы: какие области пострадают

Погода в Украине в четверг, 28 мая, сильно ухудшится. Синоптики прогнозируют мощные ливни, местами грозы и все это с сильным порывистым ветром северо-восточного направления.

Самые интенсивные осадки завтра синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. А в Николаевской к ливню может присоединится еще и гроза.

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