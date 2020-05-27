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Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України

Новини » Політика     27.05.2020 - 17:06
Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України
Фото: Олександр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Німеччина не впевнена, що кримінальне переслідування Онищенка не є політичним

Німецький суд відмовився екстрадувати колишнього нардепа Олександра Онищенка, який підозрюється в організації "газових схем" в Україні. Суд не впевнений, що переслідування Онищенка не є політичним.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що Вищий земельний суд Ольденбурга сьогодні виніс рішення про відмову в екстрадиції Онищенка до України. Рішення мотивовано неможливістю встановити, що переслідування колишнього народного депутата українською стороною не провадиться за політичними мотивами.

Крім того, німецький суд сумнівається, що в разі екстрадиції Онищенка Україна буде дотримуватися міжнародних стандартів умов утримання в тюрмах.

Примітно, що суд направляв запит з проханням описати умови можливого утримання Онищенка в СІЗО Києва і залишився не задоволений відповіддю "в загальних рисах".

Німецькі судді пояснили відмову в екстрадиції тим, що експерти Європейського комітету проти тортур в своїй доповіді за підсумками візиту до України в 2017 і 2018 роках заявили про нелюдські умови утримання ув'язнених.

Також скасовано екстрадиційний арешт, Онищенко може покинути в'язницю Ольденбурга, в якій провів кілька місяців.

Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України

Колишній нардеп підозрюється в шахрайстві при укладанні контрактів на постачання газу і розкраданні коштів на суму понад 100 млн євро. Влітку 2016 року Верховна рада дала дозвіл на його арешт, проте він встиг покинути країну. Інтерпол відмовляв в оголошенні Онищенка в міжнародний розшук.

Нагадаємо, в середині травня Вищий антикорупційний суд України вже заочно оголосив Онищенку обвинувальний акт, до цього захист колишнього нардепа зривав початок судового процесу по суті справи.

У лютому стало відомо, що Онищенко просить політичного притулку в Німеччині, оскільки в Україні нібито існує небезпека для його життя.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Олександр Онищенкоэкстрадиция
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