Уряд погодив призначення нового голови Київської ОДА

Фото: Василь Володін (my.ua)

Василя Володіна з посади заступника підвищать до голови Київської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Василя Володіна новим головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Зараз він займає посаду заступника голови Київської ОДА.

Про це повідомив в Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Відзначимо, на сьогодні Володін займає посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації, до цього був в.о. гендиректора "Електронмашу".

Народився в Черкаській області, в 2001 році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, отримав спеціальність перекладача та спеціаліста з міжнародних відносин.

Нагадаємо, до 11 березня головою Київської ОДА був Олексій Чернишов, який пішов до уряду Дениса Шмигаля на посаду міністра розвитку громад і територій.

Відзначимо, це вже четвертий керівник Київської області за календарний рік, вже за президента Володимира Зеленського в червні 2019 рік на цю посаду був призначений Михайло бно-Айріян, який був звільнений через близько 100 днів з моменту призначення.





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Автор: РБК-Україна