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УЗ відновила продаж квитків на потяги в залізничних касах

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 10:32
УЗ відновила продаж квитків на потяги в залізничних касах
Фото: потяг прибув на станцію (РБК-Україна)

Можна купити квитки на 14 потягів

В Україні відкрили каси на вокзалі для покупки білетів на потяги. Разом з тим, квитки вже продаються через сервіс покупки на сайті УЗ.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Як повідомили в прес-службі, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції̈ між пасажирами.

"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни, - повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.

Пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.

Зазначимо, продаж квитків відкрито на поїзди №8/7 Одеса-Харків, №20/19 Лисичанськ-Київ, №53/54 Дніпро-Одеса, №63/64 Харків-Київ, №105/106 Київ-Одеса та №791/792 Київ-Кременчук, №81/82 Харків-Новоолексіївка, №125/126 Київ-Костянтинівка та №10/9 Київ-Маріуполь.

Також відкриті напрямки №721/722 і №726/725 Київ-Харків; №763/764 Київ-Одеса; №711/712 Київ-Костянтинівка; №740/739 Київ-Кривий Ріг.

Нагадаємо, УЗ відкрила продаж білетів на потяги за 14 напрямками.

Також у прес-службі залізниці повідомили, як УЗ буде виходити з карантину, а саме потяги будуть напівпорожні, а пасажири у масках.

Раніше повідомлялось, що відновлення пасажирських перевезень УЗ має намір проводити в два етапи.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України поездбилеты
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