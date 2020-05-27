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SpaceX скасувала відправку астронавтів на орбіту Землі

Новини » Телеком & IT     27.05.2020 - 23:20
SpaceX скасувала відправку астронавтів на орбіту Землі
Фото: Crew Dragon (SpaceX)

Корабель Crew Dragon не відправився до Міжнародної космічної станції через погоду

Компанія SpaceX Ілона Маска скасувала свою місію по відправці астронавтів на Міжнародну космічну станцію через погоду. Запуск космічного корабля Crew Dragon на орбіту Землі на ракеті Falcon 9 повинен був початися о 22:33 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію запуску на сайті NASA.

Корабель Crew Dragon не відправився на МКС, як було заплановано. Резервний запуск перенесли на суботу, 30 травня. Початок - о 22:22 за київським часом.

"Скасування старту сьогодні через несприятливу погоду на траєкторії польоту. Наша наступна можливість запуску - субота, 30 травня", - повідомила SpaseX в своєму Twitter.

SpaceX скасувала відправку астронавтів на орбіту Землі

На борту космічного корабля перебували двоє американських астронавтів, яких у США вважають одними з найкращих у цій сфері. Це 49-річний Боб Бенкен і 53-річний Дуглас Херлі.

Нагадаємо, раніше космічний вантажівка американської компанії SpaceX Dragon Cargo готувався доставити на МКС дві тонни продовольства, обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів на станції.

Нещодавно в компанії SpaceX провалилися випробування прототипу ракети Starship, яка здатна доставляти людей на Місяць і Марс.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України SpaceXИлон Маск
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