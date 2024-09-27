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Россияне ударили по админзданию в Кривом Роге, под завалами могут быть люди

Пятница 27 сентября 2024 10:04
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Россияне ударили по админзданию в Кривом Роге, под завалами могут быть люди Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 сентября, россияне попали по админзданию Кривого Рога. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди", - написал Лысак.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Добавим, что перед этим в Кривом Роге сообщали о взрывах и "прилете", а Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Массированные обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к массированным обстрелам Украины. Под удар попадает и энергетическая инфраструктура страны.

В частности террористы почти каждую ночь запускают беспилотники типа Shahed. В качестве примера, в ночь на 27 сентября, враг атаковал Украину: баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, двумя крылатыми ракетами Х-22, 32 ударными БПЛА типа Shahed.

Во время отражения воздушного нападения удалось уничтожить 24 дрона.

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