Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов на оружие для Украины, которые могли "сгореть"

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил выделение 5,55 млрд долларов в рамках президентского полномочия для Украины. Эти средства могли "сгореть" в конце сентября после окончания финансового года в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"Сегодня в рамках пакета помощи, которую президент Байден назначил перед своей встречей с президентом Зеленским, Департамент сообщил Конгрессу о намерении направить примерно 5,55 млрд долларов на оборонные товары и услуги по запасам Министерства обороны на военную помощь Украина под полномочиями президента", - говорится в заявлении.

Как объяснили у Блинкена, речь идет о средствах, выделенных в рамках закона о дополнительных ассигнованиях на нужды Украины в 2024 году, срок действия которого истекает 30 сентября, когда истекает финансовый год в США.

Блинкен добавил, что этот шаг гарантирует, что срок действия этих полномочий не истечет, и США смогут полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом.

"Таким образом, Соединенные Штаты смогут продолжать предоставлять Украине значительные объемы оборонных товаров и услуг по запасам Министерства обороны в рамках планируемых сокращений в течение следующих недель и месяцев", - подчеркнули в Госдепе.