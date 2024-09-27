Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Они проведут переговоры в Trump Tower в Нью-Йорке.

О встрече Зеленского и Трампа и что предшествовало - в материале РБК-Украина ниже.

"Для меня честь, что президент с нами, и он много пережил", - сказал Трамп, имея в виду Зеленского, сообщило агентство The Guardian.

Трамп отметил, что он и Зеленский собираются это "обсудить и посмотреть, что могут придумать".

В то же время украинский президент заявил, что у него и Трампа "общая точка зрения относительно того, что войну в Украине нужно остановить".

Кроме того, Трамп похвастался "хорошими отношениями" с российским диктатором Владимиром Путиным, что, по его мнению, поможет ему завершить войну в Украине. В ответ на это Зеленский сказал, что надеется, что с ним у Трампа отношения лучше, чем с Путиным.

Фото: Зеленский и Трамп в Trump Tower (Голос Америки)

Отметим, что накануне Трампа говорили, что он не встретится с Зеленским во время его визита в Штаты. Впрочем, сам кандидат в президенты США сообщил, что все-таки встретится в пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

"Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 (16:45 по киевскому времени - ред.) в Trump Tower. Это позор, который происходит в Украине. Столько смертей, столько разрушений, это ужасно", - сказал Трамп.

При этом он опубликовал в своей соцсети Truth Social письмо, якобы полученное от заместителя посла Украины в США. В нем от имени Зеленского высказывается просьба встретиться лично.

Параллельно этому "Голос Америки" написало, что украинский лидер продолжил свой визит в США еще на сутки.

Выпады Трампа в сторону Зеленского

Напомним, что в последние дни Трамп обострил свою критику в адрес украинского президента. Особенно после недовольства республиканцев из-за посещения Зеленским заводом по производству снарядов в Пенсильвании, на который не пригласили ни одного представителя Республиканской партии. Это в команде Трампа трактовали как "вмешательство в избирательный процесс США", что дало ему повод для усиления критики в сторону Украины.

Кроме того, экс-глава Белого дома в последние месяцы активно критиковал и администрацию президента Джо Байдена за военную помощь Киеву и неоднократно заявлял, что в случае избрания президентом "заставит Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным".

Впрочем, Зеленский в недавнем интервью The New Yorker отверг кичливость Трампа о том, что он якобы мог бы быстро договориться о решении. Также он сказал, что чувствует, что "Трамп действительно не знает, как остановить войну, даже если он может думать, что знает, как".

Также он отверг "мирный план", представленный соратником Трампа, кандидатом в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венсом, назвав его "ужасной идеей, которая может привести к глобальному противостоянию".

Украинский лидер представит Трампу свой план победы, который призван сработать при быстром реагировании союзников.

Визит Зеленского в США

Напомним, что с 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США. Он уже успел провести десятки встреч с лидерами стран и руководителями правительств, конгрессменами, общественными лидерами Америки.

Он принял участие в Саммите будущего, заседании Совбеза ООН и Генассамблеи ООН. Также Зеленский провел отдельные встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, баллотирующейся на пост президента от демократов. Он представил им мирный план Украины для окончания войны.

Также во время визита Зеленского Байден объявил о предоставлении Киеву новой военной помощи на сумму почти 8 миллиардов долларов, куда вошли крылатые дальнобойные авиабомбы JSOW, дополнительная батарея Patriot и т.д.

Сам глава Белого дома заверил украинского коллегу в постоянной поддержке со стороны союзников.