Посольство Украины в Вене закрылось на несколько дней из-за фейкового минирования
В пятницу, 27 сентября, украинское посольство в Вене получило уведомление о возможном минировании здания. Поэтому временно прекращено консульское обслуживание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Республике Австрия в Facebook.
"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в посольстве была проведена проверка - взрывные устройства не обнаружены. Однако австрийская полиция рекомендовала воздержаться от посещения здания.
Именно поэтому консульский отдел возобновит работу в понедельник, 30 сентября.
Напомним, ранее РБК-Украина писала о том, что накануне Дня независимости Украины ряд судов получили сообщение о якобы "заминировании". Поэтому более 10 судов в нескольких областях были эвакуированы.
А вот 5 сентября сообщалось, что якобы в Киеве были массово "заминированы" школы. Однако в полиции заявили, что была информация о "минировании" нескольких учебных заведений, но это не массовый характер.
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