Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным. Зеленский ему ответил

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Он уверен, что если победит на выборах, закончит войну в Украине "очень быстро".

Трамп еще раз повторил заявление о том, что может быстро прекратит войну в Украине, если его изберут президентом США.



"У нас очень хорошие отношения, и у меня тоже очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро", - сказал он.

В ответ на это Зеленский выразил надежду, что с ним отношения у Трампа все же лучше, чем с Путиным.