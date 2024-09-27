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Хакеры ГУР атаковали больше 800 серверов в РФ, - источники

Россия, Пятница 27 сентября 2024 09:45
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Хакеры ГУР атаковали больше 800 серверов в РФ, - источники Фото: хакеры ГУР атаковали больше 800 серверов в РФ, задействованных в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) в течение последних четырех дней атаковали более 800 серверов в разных регионах России. Все данные уничтожены без возможности восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает источник в военной разведке, в результате атаки киберкорпуса ГУР полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на пораженных серверах. Речь идет о серверах военных, административных и финансовых учреждений, обеспечивающих агрессию РФ против Украины.

"Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ", - сообщает источник.

Хакеры ГУР атаковали больше 800 серверов в РФ, задействованных в войне против Украины

Все данные на атакованных серверах удалены без возможности их восстановления.

Кибероперации ГУР в России

Украинские киберспециалисты Главного управления разведки постоянно проводят операции на территории России. На днях "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк" подверглись хакерской атаке.

И в марте хакеры ГУР атаковали сразу несколько важных серверов в России. А в конце февраля украинские хакеры атаковали самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.

Кроме того, в декабре 2023 года украинские хакеры остановили работу одной из самых больших ERP-систем 1С-Рарус. Ее используют для бухгалтерских сервисов.

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