ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лукашенко вслед за Путиным начал угрожать НАТО "ядеркой"

Пятница 27 сентября 2024 13:29
UA EN RU
Лукашенко вслед за Путиным начал угрожать НАТО "ядеркой" Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Александр Лукашенко вслед за российским диктатором Владимиром Путиным начал угрожать Западу ядерным оружием. Назвал государственную границу Беларуси - красной линией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Лукашенко, которого цитирует местное издание "БелТА".

Как отметил Лукашенко, в случае вторжения Запада у Российскую Федерацию (РФ) или Беларусь, Москва и Минск якобы сразу применят ядерное оружие.

В частности он обвинил Польшу в том, что она "уже руки потирает" и вместе с американцами "выстроилась вдоль границы, особенно польской".

"Мы применим ядерное оружие - нам могут ответить. И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на нее - ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю", - добавил он.

Ядерные угрозы Запада

Ядерные угрозы со стороны России и Беларуси стали особенно выразительными на фоне войны в Украине, где агрессия России сопровождается постоянными намеками на возможное использование ядерного оружия. Кремль пытается использовать эту риторику как средство запугивания Запада, напоминая о своих стратегических ядерных возможностях в условиях усиления военной поддержки Украины со стороны западных союзников.

Недавно диктатор Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России, которые расширят условия применения ядерного арсенала.

О том, что такое ядерная доктрина и как на это реагирует Украина, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Путин НАТО
NEWS
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине