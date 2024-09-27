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Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским

Нью-Йорк, Пятница 27 сентября 2024 19:38
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Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским Фото: президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Войну России против Украины необходимо завершить. Это нужно сделать путем "справедливой сделки".

Об этом заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Трампа, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливой сделки для всех".

Он также добавил, что "многому научился" на встрече с Зеленским.

В свою очередь глава украинского государства отметил, что необходимо сделать все, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина и остановить войну.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 сентября, провел встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Такое событие стало довольно неожиданным, поскольку еще несколько дней назад у Трампа отмечали, что он не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США.

В ходе встречи украинский лидер должен был представить Трампу план победы, который он уже обсуждал с президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис.

Главные итоги визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Война в Украине
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