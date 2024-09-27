Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским

Войну России против Украины необходимо завершить. Это нужно сделать путем "справедливой сделки".

Об этом заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам Трампа, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливой сделки для всех".

Он также добавил, что "многому научился" на встрече с Зеленским.

В свою очередь глава украинского государства отметил, что необходимо сделать все, чтобы надавить на российского диктатора Владимира Путина и остановить войну.