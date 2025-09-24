Зеленский заявил, что Иран никогда не поддержит Украину, а Индия в основном с нами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News .

Глава государства подчеркнул, что Иран никогда не будет на стороне Украины. По его словам, это связано с тем, что Тегеран принципиально не поддерживает Соединенные Штаты.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Индия в основном поддерживает Украину.

"Да, у нас есть эти вопросы по энергетике, но я думаю, что президент Трамп может справиться с этим с европейцами, установить более тесные и прочные отношения с Индией. И я думаю, что мы должны сделать все, чтобы индийцы изменили свое отношение к российскому энергетическому сектору", - отметил президент.