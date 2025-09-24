Зеленский заявил, что Иран никогда не поддержит Украину, а Индия в основном с нами
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Иран остается противником Украины, а Индия постепенно занимает позицию поддержки нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.
Глава государства подчеркнул, что Иран никогда не будет на стороне Украины. По его словам, это связано с тем, что Тегеран принципиально не поддерживает Соединенные Штаты.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Индия в основном поддерживает Украину.
"Да, у нас есть эти вопросы по энергетике, но я думаю, что президент Трамп может справиться с этим с европейцами, установить более тесные и прочные отношения с Индией. И я думаю, что мы должны сделать все, чтобы индийцы изменили свое отношение к российскому энергетическому сектору", - отметил президент.
Индия и российская нефть и Индия и российская нефть
Ранее Bloomberg сообщало, что Индия продолжает активно закупать нефть из России, несмотря на давление США и новые санкции. Власти страны не дают сигналов о сокращении импорта.
Отметим, что до войны против Украины Индия покупала у России всего 1% сырой нефти, а после 2020 года увеличила долю до 40%, финансируя военную машину Владимира Путина.
В августе президент США Дональд Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию. Он обвинил бизнес в "наживе" и заговорил о "войне Моди". Однако это лишь временно снизило объемы закупок.
Позже министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.
Тем временем торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти.
Самое абсурдное, что ЕС планирует заключить соглашение о свободной торговле с Индией. И это на фоне того, что Вашингтон требует от ЕС и союзников ввести тарифы против Индии и Китая за закупку российской нефти.