Зеленский заявил, что Иран никогда не поддержит Украину, а Индия в основном с нами

Нью-Йорк, Среда 24 сентября 2025 09:53
Зеленский заявил, что Иран никогда не поддержит Украину, а Индия в основном с нами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Иран остается противником Украины, а Индия постепенно занимает позицию поддержки нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.

Глава государства подчеркнул, что Иран никогда не будет на стороне Украины. По его словам, это связано с тем, что Тегеран принципиально не поддерживает Соединенные Штаты.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Индия в основном поддерживает Украину.

"Да, у нас есть эти вопросы по энергетике, но я думаю, что президент Трамп может справиться с этим с европейцами, установить более тесные и прочные отношения с Индией. И я думаю, что мы должны сделать все, чтобы индийцы изменили свое отношение к российскому энергетическому сектору", - отметил президент.

Индия и российская нефть и Индия и российская нефть

Ранее Bloomberg сообщало, что Индия продолжает активно закупать нефть из России, несмотря на давление США и новые санкции. Власти страны не дают сигналов о сокращении импорта.

Отметим, что до войны против Украины Индия покупала у России всего 1% сырой нефти, а после 2020 года увеличила долю до 40%, финансируя военную машину Владимира Путина.

В августе президент США Дональд Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию. Он обвинил бизнес в "наживе" и заговорил о "войне Моди". Однако это лишь временно снизило объемы закупок.

Позже министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний.

Тем временем торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти.

Самое абсурдное, что ЕС планирует заключить соглашение о свободной торговле с Индией. И это на фоне того, что Вашингтон требует от ЕС и союзников ввести тарифы против Индии и Китая за закупку российской нефти.

