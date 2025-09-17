ua en ru
ЕС и Индия готовят соглашение о свободной торговле и партнерство в безопасности

Брюссель, Среда 17 сентября 2025 15:03
ЕС и Индия готовят соглашение о свободной торговле и партнерство в безопасности Фото: Марош Шефчович (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз намерен укрепить связи с Индией, чтобы диверсифицировать торговлю и расширить свое влияние в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Европейская комиссия представила детали новой "стратегической повестки", которая охватывает вопросы безопасности, торговли, технологий, космоса и миграции.

В Брюсселе подтвердили намерение завершить соглашение о свободной торговле с Индией уже в этом году. В заявлении также отмечается, что стороны "изучают создание Партнерства ЕС-Индия в области безопасности и обороны".

Позиция по Украине

ЕС подчеркнул, что будет "и далее взаимодействовать с Индией по всем аспектам противодействия военной агрессии России против Украины". Эти заявления прозвучали на фоне растущего давления со стороны США.

Вашингтон требует от ЕС и союзников ввести тарифы против Индии и Китая за закупку российской нефти. В Брюсселе рассчитывают, что сближение с Нью-Дели поможет укрепить общие позиции по этому вопросу.

Влияние США и визит в Нью-Дели

Толчком к ускорению переговоров стал визит еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича в Индию на прошлой неделе. Встречи в Нью-Дели показали, что обе стороны готовы активизировать переговоры и расширять сотрудничество.

Тем временем президент США Дональд Трамп ввел тарифы в отношении Индии и оказывает давление на премьер-министра Нарендру Моди из-за закупок российской энергии. Несмотря на это, лидеры двух стран во вторник провели переговоры, которые Трамп назвал "замечательным звонком".

