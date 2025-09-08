США требуют от ЕС прекратить закупки газа в России, если хотят новых санкций против Путина

Европейские страны должны прекратить закупать российские нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон пошел на ужесточение санкций против Москвы.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.

По его словам, доходы от экспорта энергоресурсов позволяют России продолжать финансирование военной агрессии против Украины.

Возможная альтернатива

"Если бы европейцы провели черту и сказали: "Мы не будем покупать больше российского газа, мы не будем покупать российскую нефть". Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут вводить санкции более агрессивно ? Безусловно", - отметил Райт.

Вместо российского топлива, по его словам, Европа может перейти на американский сжиженный природный газ, бензин и другие энергоносители.

Райт напомнил, что в рамках соглашения с Вашингтоном Евросоюз обязался закупить американские энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов до конца 2028 года. США считают такой сценарий экономически выгодным для стран Европы.

"Вам хочется иметь надежных поставщиков энергии, которые являются вашими союзниками, а не врагами. Другая причина заключается в том, что главная цель администрации Трампа, и, я полагаю, ЕС, - положить конец российско-украинской войне", - заявил министр.