ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США требуют от ЕС прекратить закупки газа в России, если хотят новых санкций против Путина

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 14:54
UA EN RU
США требуют от ЕС прекратить закупки газа в России, если хотят новых санкций против Путина Фото: министр энергетики США Крис Райт (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейские страны должны прекратить закупать российские нефть и газ, если хотят, чтобы Вашингтон пошел на ужесточение санкций против Москвы.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.

По его словам, доходы от экспорта энергоресурсов позволяют России продолжать финансирование военной агрессии против Украины.

Возможная альтернатива

"Если бы европейцы провели черту и сказали: "Мы не будем покупать больше российского газа, мы не будем покупать российскую нефть". Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут вводить санкции более агрессивно ? Безусловно", - отметил Райт.

Вместо российского топлива, по его словам, Европа может перейти на американский сжиженный природный газ, бензин и другие энергоносители.

Райт напомнил, что в рамках соглашения с Вашингтоном Евросоюз обязался закупить американские энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов до конца 2028 года. США считают такой сценарий экономически выгодным для стран Европы.

"Вам хочется иметь надежных поставщиков энергии, которые являются вашими союзниками, а не врагами. Другая причина заключается в том, что главная цель администрации Трампа, и, я полагаю, ЕС, - положить конец российско-украинской войне", - заявил министр.

Санкции Трампа

Как известно, Дональд Трамп о время телефонного разговора с европейскими лидерами 4 сентября потребовал от Европы усиления экономического давления, включая полное прекращение закупок российской нефти и газа, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров. Американский лидер также призвал европейцев оказать давление на Китай.

Трамп 7 сентября заявил, что он готов перейти ко "второму этапу" введения санкций против России.

По информации Financial Times, чиновники ЕС обсуждают потенциальные санкции против Китая и других третьих стран за покупку российской нефти и газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России