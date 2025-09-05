ua en ru
Пятница 05 сентября 2025 14:50
Индия официально отвергла требование Трампа прекратить закупки российской нефти Фото: министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия продолжит закупки российской нефти несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний. Это выгодно.

Об этом заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать исходя из того, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать", - сказала Ситхараман в интервью телеканалу News18.

Таким образом Нью-Дели намерен игнорировать требования президента США Дональда Трампа прекратить такие поставки.

Экономическая выгода для Нью-Дели

Комментарии министра прозвучали на фоне сохранения Индией закупок российской нефти. Власти страны подчеркивают, что будут продолжать покупать сырье, пока это остается финансово выгодным.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем. Благодаря скидкам на российскую нефть, которую избегает Запад, Индия смогла снизить расходы на импорт за счет финансирования войны против Украины.

Реакция США и новые тарифы

Такой шаг вызвал раздражение у администрации Трампа. США повысили тарифы для Индии до 50%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Кроме того, Трамп вновь обрушился с критикой на Индию и Россию. Он обвинил их в укреплении связей с Китаем, несмотря на международное давление.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи", - написал он.

Встреча в Китае

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Путин встретились с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры прошли на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине на этой неделе.

Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и безопасности. По словам источников, стороны намерены расширять взаимодействие в стратегически важных направлениях.

Торговля во время войны

Россия покрывает около 40% потребностей Индии в нефти, делая страну крупнейшим покупателем российской морской нефти. До начала войны доля была мене 1%. Крупными клиентами также остаются Китай и Турция.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Индия превратилась в центр переработки дешевой российской нефти. Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.

